Mihai Zmărăndescu, primele imagini cu noua iubită: „Ești împreună cu un luptător de MMA”

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Mihai Zmărăndescu, fiul cel mare al lui Cătălin Zmărăndescu, a publicat prima imagine alături de noua iubită. Anul trecut, luptătorul s-a despărțit de mama băiețelului său, Alexandra.

Mihai Zmărăndescu, primele imagini cu noua iubită

Mihai Zmărăndescu, cunoscut atât pentru cariera sa sportivă, cât și pentru prezența activă în mediul online, trăiește o nouă poveste de dragoste. Recent, acesta a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele sociale primele imagini alături de noua sa iubită. Mai exact, Mihai a publicat un videoclip amuzant în care își îmbrățișează iubita când își amintește că este luptător de MMA, iar videoclipul se încheie brusc în timp ce el își pune partenera la pământ. „Pov: Ești împreună cu un luptător de MMA”, a scris în dreptul postării.

După o perioadă plină de schimbări în plan personal, Mihai Zmărăndescu pare să fi găsit echilibrul alături de noua sa parteneră. Tânăra este filmată cu spatele, identitatea ei fiind ascunsă. Discret cu detaliile despre această nouă relație, Mihai a ales să o introducă pe iubita lui urmăritorilor săi printr-un videoclip haios.

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De ce s-au despărțit Mihai Zmărăndescu și mama băiatului lui, Alexandra

Anul trecut, Mihai Zmărăndescu s-a despărțit de fosta parteneră, Alexandra, care l-a făcut tată pentru prima oară în 2023. „Nu mai sunt împreună cu Alexandra, mama băiatului meu, Patrick, de ceva timp. În continuare avem o legătură sănătoasă pentru băiatul nostru, pe care vrem să îl creștem cât de frumos se poate. Nu au exista lucruri «nasoale» în despărțirea noastră, pur și simplu, când doi oameni nu se mai înțeleg, mai bine o iau pe drumuri separate”, a scris Mihai Zmărăndescu atunci, pe Instagram.

„La fel ca și mine, Alexandra este un părinte bun și grijuliu pentru copilul nostru, iar faptul că noi nu mai suntem împreună nu schimbă cu nimic țelul nostru comun, și anume un copil minunat. Ea va rămâne mereu mama copilului meu și nu vreau să las loc de interpretări greșite în spațiul public. Acesta este primul și ultimul mesaj public în acest sens. Viața merge înainte. Multă dragoste pentru toată lumea”, a mai spus luptătorul.

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Ce fel de tată este Mihai Zmărăndescu

Rezervat cu viața personală, Mihai a oferit în trecut și detalii despre cum l-a schimbat rolul de tată.

„Eu sunt o fire puțin mai rece așa dacă te uiți la mine, când vine vorba de sentimente sunt mai introvertit. Eu nu credeam că în momentul în care o să vină bebe acasă eu nu o să pot să dorm de grija lui. Mi-a zis iubita mea, Alexandra, că dormi tu în noaptea asta cu el ca să pot să mă odihnesc și să mă trezesc să-i dau de mâncare, am zis ok că așa facem, noi știind amândoi că dacă tai lemne pe mine nu simt. Ai cuvântul meu de onoare că în prima oră cât am dormit cu el, de la 12 la 1, m-am trezit fleașcă de la emoții, stres, și am dormit din 10 în 10 minute, la cel mai mic zgomot mă trezeam. Efectiv sentimentul de tată cred că intră și crește în tine din zi în zi”, a declarat el, pentru Spynews.

Foto: Instagram

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