Pepe și Raluca Pastramă continuă războiul în instanță, la cinci ani de la divorț. Artistul îi cere fostei soții o sumă importantă de bani

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Războiul dintre Pepe și Raluca Pastramă continuă să țină prima pagină a ziarelor, la cinci ani de la divorțul lor răsunător din 2021. Deși drumurile lor s-au separat în viața personală, cei doi se confruntă acum în instanță, iar miza este una financiară: grădinița privată a Ralucăi, în care cântărețul susține că a investit bani și pe care acum dorește să-i recupereze.

Pepe și Raluca Pastramă, acuzații grave în instanță

Firma care administra grădinița deținută de Raluca Pastramă a intrat recent în insolvență, iar Pepe, alături de alte companii apropiate lui, figurează printre creditorii care cer recuperarea unor sume importante. Pentru a stabili situația financiară reală, instanța a numit un administrator judiciar care să analizeze datoriile, documentele și bunurile firmei.

Însă, lucrurile s-au complicat rapid. Raluca Pastramă a cerut suspendarea deciziei prin care administratorul judiciar a fost numit, invocând că aproape 99,4% dintre voturile creditorilor provin din creanțe pe care ea le contestă deja în instanță. Tribunalul București a respins cererea ca fiind inadmisibilă, hotărând că procedura insolvenței trebuie să continue, potrivit Cancan.

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Acuzațiile și probele aduse împotriva Ralucăi Pastramă

Administratorul judiciar a adus, la rândul său, acuzații dure împotriva Ralucăi Pastramă. Acesta a declarat că nu a primit documentele esențiale pentru verificarea situației firmei.

„Nu s-a prezentat absolut niciun document”, a spus reprezentantul acestuia în fața instanței.

Mai mult, administratorul susține că veniturile generate de grădiniță ar fi fost transferate treptat către o subunitate a acesteia, în timp ce firma aflată în insolvență a rămas cu toate datoriile și cheltuielile.

„Ușor-ușor s-au mutat toate veniturile pe această subunitate, iar societatea debitoare a fost încărcată de cheltuieli”, se menționează în dosar.

Totuși, aceste acuzații nu au fost încă demonstrate sau confirmate de instanță.

Un episod spectaculos din această dispută îl reprezintă un contract de comodat depus pentru inventarierea bunurilor grădiniței. Acest document ar fi trebuit să demonstreze că mobilierul și echipamentele nu aparțin firmei aflate în insolvență, ci unei alte persoane, protejând astfel bunurile de sechestrare pentru plata datoriilor.

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Totuși, avocatul creditorilor a declarat că actul este fals. În fața judecătorului, acesta a afirmat că documentul, datat în decembrie 2022, includea informații dintr-un buletin emis abia pe 5 martie 2025.

„S-a încercat inventarierea bunurilor și s-a venit cu un contract de comodat fals. Actul era încheiat în decembrie 2022, datele din buletin ale prezentei reclamante erau dintr-un buletin emis în data de 5 martie 2025, iar predarea bunurilor trebuia să facă pe data de 7 martie”, a explicat acesta.

Tot el a menționat și existența unei plângeri penale privind presupusa falsificare a documentului.

Până în prezent, după un an și trei luni de la deschiderea procedurii de executare, creditorii au susținut că nu s-a recuperat nicio sumă, nici de la societatea în insolvență, nici de la grădiniță. Aceștia o acuză pe Raluca Pastramă că încearcă să întârzie procesul și să blocheze verificarea banilor și a bunurilor.

Deși Tribunalul București nu a stabilit încă cine are dreptate în această dispută complicată, a decis că Raluca Pastramă nu poate împiedica desfășurarea procedurii de insolvență.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Raluca Pastramă și Pepe

Sursă foto: Instagram, Facebook

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