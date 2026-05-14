Florin Dumitrescu a câștigat procesul cu Antena 1. Decizia instanței

Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul împotriva Antena Group, care îi cerea 100.000 de euro pentru promovări neautorizate online. Instanța a considerat că televiziunea a abuzat de clauze contractuale doar după refuzul său de a semna un nou contract.

Chef Florin Dumitrescu a învins în instanță Antena Group, după un proces intens în care televiziunea îi cerea daune de 100.000 de euro. Motivul? Promovări online pentru un brand de ceasuri, despre care Antena susținea că ar fi încălcat o clauză contractuală. Dar instanța a decis: acuzațiile erau nefondate.

Disputa dintre Chef Florin Dumitrescu și Antena Group a izbucnit în 2023, după refuzul acestuia de a reînnoi contractul pentru sezonul 13 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Antena a susținut că Dumitrescu a realizat 26 de postări pentru un brand de ceasuri fără aprobarea scrisă a televiziunii.

Conform documentelor din proces, televiziunea a argumentat că aceste acțiuni ar fi putut dăuna relațiilor comerciale cu sponsorii și au cerut despăgubiri substanțiale.

Cum s-a apărat Florin Dumitrescu

În apărarea sa, Chef Florin Dumitrescu a adus în fața instanței un argument puternic. Potrivit declarațiilor sale, televiziunea nu i-a cerut niciodată, timp de șapte ani de colaborare, să obțină acorduri scrise pentru postările sale de pe rețelele de socializare, chiar dacă acestea includeau promovări pentru alte branduri.

„Niciodată, până la notificarea din 30 octombrie 2023, reclamanta nu mi-a solicitat să înlătur din mediul online materialele postate în legătură cu terții care nu fac parte din trust și să solicit, pentru viitor, acordul prealabil scris al acesteia pentru astfel de postări”, a explicat chef Dumitrescu.

Mai mult, acesta a subliniat că un angajat al Antena Group avea acces la conturile sale de social media și realiza postări în numele său. Cu toate acestea, nu s-a ridicat nicio obiecție timp de ani de zile.

Decizia instanței: un abuz de drept

Judecătorii au constatat că televiziunea a ales să invoce clauza contractuală abia după ce relațiile dintre părți s-au deteriorat, considerând acest demers un abuz de drept.

„Momentul în care reclamanta a invocat pentru prima dată clauza indică o deturnare a acesteia dintr-un instrument preventiv (…) într-un instrument de constrângere a pârâtului să continue o relație contractuală pe care nu o mai dorea”, se arată în motivarea instanței.

De asemenea, judecătorii au atras atenția asupra faptului că Antena Group nu a semnalat aceste încălcări timp de mai mulți ani, deși Dumitrescu a realizat numeroase colaborări cu alte branduri în acea perioadă. Abia după ce acesta și colegii săi au refuzat să semneze noi contracte, postul de televiziune a cerut despăgubiri.

Un episod dintr-un conflict mai amplu

Acesta nu este singurul proces intentat de Antena Group împotriva lui Florin Dumitrescu și a colegilor săi. După ce cei trei chefi au refuzat să reînnoiască contractele pentru celebrul show culinar, televiziunea a cerut despăgubiri totale de 1,3 milioane de euro, acuzându-i de promovarea altor 13 companii. De asemenea, Antena a solicitat eliminarea postărilor respective de pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, Florin Dumitrescu a reușit să câștige și un alt proces împotriva Antena Group în 2024. Atunci, instanța a decis că televiziunea era obligată să-i plătească daune, după ce a susținut că chef-ul ar fi încă sub contract cu ei, deși acesta semnase deja cu Pro TV.

