Maria Dumitru, eliminată de la Survivor România 2026. Câți bani a primit pentru cele 17 săptămâni în competiție

Maria Dumitru a părăsit Survivor România 2026 pe 24 mai, după un duel intens cu Ramona Micu și Bianca Stoica. Maria a fost trimisă la duel de Lucian Popa, cel care a obținut colanul de imunitate. După 17 săptămâni în competiție, Maria a plecat acasă cu o sumă impresionantă de bani.

Maria Dumitru, eliminată de la Survivor România 2026

Maria Dumitru și-a luat rămas-bun de la Survivor România 2026 în ediția din 24 mai, după ce a pierdut un duel intens împotriva colegelor Ramona Micu și Bianca Stoica. Povestea sa din competiție s-a încheiat, dar nu înainte de a lăsa o impresie puternică și de a pleca acasă cu o sumă considerabilă câștigată pe parcursul celor 17 săptămâni.

Maria Dumitru a pășit pe traseu cu determinare, însă emoțiile au fost mai puternice decât ea. „Cumva, emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris până la urmă. Îmi pare rău că nu ajung să merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, a spus Maria, vizibil marcată de înfrângere.

Duelul eliminatoriu s-a desfășurat între concurentele din echipă, iar decizia a fost luată în urma voturilor coechipierilor. Ramona și Bibi, propuse spre duel prin votul coechipierilor, iar Lucian, câștigătorul colanului de imunitate, a nominalizat-o pe Maria. „O votez din considerente sportive pe Maria. Vreau să menționez că nu este răzbunare. Consider că este o concurentă puternică și o votez să meargă la duel”, a spus el.

Câți bani a câștigat Maria Dumitru pentru cele 17 săptămâni la Survivor

Deși nu a ajuns până la final, Maria Dumitru a reușit să adune o sumă frumoasă pe parcursul competiției. Conform Cancan, concurenții Survivor câștigă câte 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în emisiune. În cazul Mariei, care a intrat în competiție după trei săptămâni, câștigurile se ridică la aproximativ 25.500 de euro pentru cele 17 săptămâni petrecute în junglă.

Deși a părăsit competiția mai devreme decât și-ar fi dorit, parcursul Mariei Dumitru la Survivor 2026 rămâne o poveste inspirațională despre curaj și determinare. Cu fiecare provocare depășită, Maria a dovedit că este o luptătoare, iar câștigurile sale financiare sunt doar o mică parte din ceea ce a câștigat cu adevărat: respectul colegilor și admirația publicului.

Survivor 2026 continuă să captiveze publicul cu momente pline de adrenalină și emoție. Rămâne de văzut cine va reuși să ajungă până la final și să câștige marele premiu.

Foto: Antena 1

