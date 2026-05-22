Olga Barcari, dezvăluiri despre relația cu Aris Eram înainte de Survivor: „Nu s-a dat la TV, dar am simțit…”

Telespectatorii au observat o schimbare în relația Olgăi Barcari cu Aris Eram, după participarea lor la Survivor. Cei doi au trecut prin momente tensionate la comisiile de eliminare. Deși mulți au crezut că cei doi aveau o conexiune strânsă, Olga Barcari face acum dezvăluiri despre cum se înțelegea cu Aris Eram înainte de Survivor.

Olga Barcari s-a simțit trădată de Aris Eram

Olga Barcari a dezvăluit că legătura cu Aris Eram nu era una strânsă înainte de Survivor, contrar a ceea ce au crezut oamenii. Experiența din junglă a schimbat dinamica relației dintre cei doi și a scos la iveală sentimente neașteptate.

Mai mult, hairstilista spune că anumite momente și detalii nu au fost arătate la televizor.

Ea a vorbit despre intrarea ei în competiție și despre cum Aris a vrut să o nominalizeze, însă Gabi Tamaș s-a opus, având în vedere că era primul consiliu de eliminare pentru Olga.

Deși nu a fost dat la televizor, fosta concurentă Survivor spune că s-a simțit trădată când Aris a spus că a votat-o pentru că știa că nu se supără.

„Chiar dacă am adus puncte, acest lucru nu a fost suficient pentru ca ei să mă lase în competiție. M-am bucurat atunci când Gabi mi-a luat apărarea, însă am simțit o trădare atunci când Aris a spus, deși nu s-a dat la televizor, că el m-a votat pentru că știa că nu mă supăr. Deși nu arăt, pe mine mă dor aceste gesturi! Încerc să nu pun accent pe trădare pentru că nu vreau să am oameni pe care să îi urăsc în viața mea.

A fost greu. M-am întors în timp: m-am simțit trădată, pusă la mijloc, abandonată. S-a dat în mine pentru că Olga este considerată o față drăguță, cu suflet mare, care nu se supără pe oameni. Mi s-a repetat, din nou, povestea. În ciuda acestei situații, am rămas un om bun, vesel, cald și calm”, a spus Olga Barcari în exclusivitate pentru Viva!

Cum s-au schimbat lucrurile între ea și Aris

Olga Barcari se cunoștea cu Gabi Tamaș și cu Aris Eram înainte de Survivor. Ea a explicat că nu a fost prietenă cu Aris înainte, ci doar se cunoștea cu el de la zilele de naștere ale surorii sale.

„Cu Aris nu am fost niciodată prietenă înainte! Ne cunoșteam de la zilele de naștere pe care le-a avut sora lui. Eu sunt foarte bună prietenă cu familia lui Mario Fresh, ne știm de când locuiam în Iași. Îl cunosc pe Mario de când avea 8 ani, îl tundeam pe atunci. Relația mea cu familia lui este în continuare foarte bună.

Eu și Aris ne vedeam o dată pe an, la ziua surorii sale, dar ne-am întâlnit chiar și înainte să plec în Asia Express. Mi-a dat câteva sfaturi valoroase, m-a încurajat și mi-a spus să fac tot ce am de făcut, să dorm oriunde găsesc loc și să fiu puternică.

Am apreciat lucrurile acestea! M-am înțeles bine cu Aris, iar la Survivor am întâlnit o persoană puternică, încrezătoare, deșteaptă și educată. Nu mă așteptam să îi pese de mine, totuși! M-am dus fără așteptări. Mă gândeam că oamenii ori o să mă iubească, ori o să mă urască. M-am bucurat să fiu în această competiție cu Aris”, a mai spus Olga Barcari.

