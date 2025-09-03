Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. S-a speculat că a fost într-o relație cu Cătălin Bordea. Ce vârstă are și cu ce se ocupă

Olga Barcari face echipă cu artista Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, la Asia Express 2025. Află cu ce se ocupă tânăra originară din Republica Moldova, în rândurile de mai jos. În trecut, despre ea s-a speculat că ar fi format un cuplu cu comediantul Cătălin Bordea.

Cine este Olga Barcari, presupusa iubită a lui Cătălin Bordea. Cu ce se ocupă tânăra

Olga Barcari se numără printre concurenții noului sezon Asia Express, alături de fiica lui Adrian Minune, Karmen, cu care a făcut echipă în reality show-ul de la Antena 1. Emisiunea are premiera duminica aceasta, 7 septembrie.

Olga Barcari are 37 de ani și este din Republica Moldova. Olga este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage, airtouch, shatush și highlights de colorare a părului. Totodată, Olga este brand ambasador pentru o marcă de produse de îngrijire și stilizare a părului. Olga Barcari le-a coafat și vopsit pe Gina Pistol, Lidia Buble, Adda și Raluka, printre alte vedete din țara noastră.

Olga Barcari a ajuns în atenția publică la începutul anului 2024, după ce s-a speculat că ar fi format un cuplu cu comediantul Cătălin Bordea, după divorțul acestuia de Livia Eftimie. În realitate, Olga și Cătălin sunt doar prieteni. Comediantul și hairstylista se cunosc de mai bine de un deceniu. Cătălin o descrie pe Olga drept „o femeie absolut minunată”.

Cătălin Bordea: „Nu are cum să nu îți placă Olga”

„Pe Olga o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de vreo 13 ani. Este o femeie absolut minunată și orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și îmi aduce multă liniște în perioada asta. Nu mai cred însă în relații de pansament. Nu pot să chinui un om cât timp eu încă mă refac. Nu are cum să nu îți placă Olga, e realizată, e muncitoare, e amuzantă și foarte frumoasă. Dar este pentru un bărbat care își dorește o relație și e echilibrat sufletește”, a declarat Cătălin Bordea în ianuarie 2024, pentru Cancan.ro.

S-a mutat în România la vârsta de 17 ani

Tot în 2024, Olga Barcari a povestit că a plecat de acasă de la 17 ani, ca să se înscrie la Conservator. Din păcate sau din fericire, având în vedere cariera ei din prezent, Olga a întârziat la înscrieri.

La acea vreme, Olga tundea deja din casa a VI-a. Prin intermediul jobului, Olga a cunoscut o colegă care voia să se mute în România. „Eu, îndrăgostită fiind de graiul acesta românesc, mi-a trimis Dumnezeu acea persoană ca să mă mut în România, la Iași prima oară. Cred că le-am spus părinților la telefon că mă mut în România”, a povestit Olga Barcari, la „Xtra Night Show”.

„Foame, singurătate, muncă multă, frig și toate cele. Bani puțini.”

Mutarea la doar 17 ani dintr-o țară în alta a venit și cu provocări. Părinții ei nu au știut, pentru că Olga nu le-a povestit. Tânăra a fost un copil puternic, însă o mai emoționează și acum amintirile din acea perioadă.

„Am fost un copil luptător de când eram mică. Îmi plăcea să dorm pe la prieteni, pe la verișoare, pe la vecini. Cumva lucrul acesta m-a ajutat și m-am adaptat. (…) Nu contează prin ce greutăți treci, trebuie să le depășești. Sunt foarte sensibilă, pentru că îmi dau seama că un copil la 17 ani a trecut prin atâta suferință. Foame, singurătate, muncă multă, frig și toate cele. Ani de zile. Bani puțini. Dar m-a și întărit”, a mai spus Olga Barcari.

