Cu ce problemă s-au confruntat Irina Fodor și concurenții „Asia Express” 2025. Dezvăluirea făcută de prezentatoare: „Nici nu știu cum au rezistat psihic”

Irina Fodor și concurenții noului sezon „Asia Express” au trecut prin adevărate aventuri pe Drumul Eroilor. Provocările au fost la fiecare pas, iar prezentatoarea a dezvăluit, cu puțin timp înainte de marea premieră ce s-a întâmplat în timpul filmărilor pentru celebrul show.

Irina Fodor, despre provocările întâmpinate la Asia Express 2025

Într-un interviu acordat Cancan, Irina Fodor a vorbit deschis despre provocările cu care atât ea, cât și concurenții „Asia Express” 2025 s-au confruntat în timpul filmărilor. Iar una dintre cele mai mari probleme a fost vremea.

Nimeni nu se aștepta ca ploile torențiale să se abată asupra traseelor, ținând cont de faptul că sezonul acesta a inclus țări cu un climat cald: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

„În primul rând n-a ținut vremea cu noi nici măcar o clipă în sezonul acesta de Asia Express. Ne-a plouat cum nu vă puteți imagina! Concurenții au fost uzi până la piele nonstop. Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând. În Filipine este cald. Dar când ești ud nonstop, la un moment dat ți se face și frig. Și după ce că îți este frig, îți este și foame. Și după ce că ți-e foame, ești și nedormit și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am tras chiar lozul norocos”, a povestit Irina Fodor.

Prezentatoarea, despre „șocul cultural”

În același timp, Irina Fodor a vorbit și despre „șocurile culturale” pe care le-au avut prin locurile prin care au trecut.

„Dar am trăit niște, cum să spun, șocuri aproape. Pentru că ne așteptam să găsim ceva și am găsit altceva. Vietnamul a fost total diferit față de cum ne așteptam noi să-l vedem, să-l găsim. Spectaculos din multe puncte de vedere. Coreea de Sud este așa, ca o piatră prețioasă, greu de atins și când ai ajuns acolo, totul te fascinează. Nici nu știu de unde să încep, pentru că a fost, din punctul meu de vedere, un sezon atipic”, a mai spus prezentatoarea.

Irina Fodor, dezvăluiri din spatele camerelor de filmat

Irina Fodor spune că și dinamica echipelor s-a schimbat foarte mult. Și dacă până acum adrenalina și dorința de a câștiga primau, sezonul acesta lucrurile au stat cu totul astfel.

„Și treaba asta atipică, cred că au dat-o concurenții. A fost un cast diferit ca vibe. Adică, mult mai orientați spre a trăi clipa, spre a se simți bine, spre a se distra. Și atunci, au schimbat cu totul ritmul cursei, din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut într-un fel. Într-un fel eram obișnuită cu încrâncenarea, cu adrenalina aia nonstop: vreau să ajung primul, vreau să ajung primul. Aici s-au schimbat un pic lucrurile. N-a dispărut, cum să spun, spiritul de competiție, dar în alt fel, și cu alte glume, și cu altfel de moduri de a se descurca în societățile pe care le-am întâlnit. Este altfel față de ce ați văzut până acum”, a dezvăluit ea.

„Asia Express” 2025 are marea premieră pe data de 7 septembrie, de la ora 20:00.

