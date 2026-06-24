Cum s-au îmbrăcat vedetele la Unica Urban Party 2026. Irina Fodor, Romanița Iovan și Ilona Brezoianu au strălucit

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vedetele fac furori la Unica Urban Party 2026, care se desfășoară în această seară în ParkLake. Cu un dress code de excepție, Nostalgia cu parfum de România, celebrități și influenceri și-au pus imaginația la treabă, iar rezultatul a fost unul spectaculos.

Vedete la Unica Urban Party 2026

Terasa de la ParkLake Shopping Center s-a transformat în această seară în epicentrul distracției și al eleganței urbane. Unica Urban Party 2026 a reunit cele mai fresh vibe-uri ale verii, vedete de top, influenceri și prieteni dragi ai revistei, toți pregătiți pentru o noapte memorabilă sub cerul liber.

Anul acesta, invitații au acceptat provocarea unui dress code spectaculos și plin de emoție: „Nostalgia cu parfum de România”. Invitații au reinterpretat cu mult stil elemente retro, piese iconice și accente care ne amintesc de farmecul autentic românesc, oferind serii o notă unică de eleganță și melancolie stylish.

Printre invitații speciali care au strălucit pe covorul roșu și au respectat într-un mod absolut creativ tematica serii se numără Romanița Iovan, Oana Roman, Emily Burghelea, Elwira Petre, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, Elena Gheorghe și Irina Fodor.

Damian Drăghici, un show de neuitat

Gazda serii, charismaticul Radu Ciucă, ține atmosfera la cote maxime cu energia sa contagioasă. Punctul culminant al evenimentului este marcat de ritmurile electrizante ale lui Damian Drăghici, artistul perfect pentru a transpune în muzică exact acea „nostalgie cu parfum de România”, ridicând publicul în picioare.

O astfel de seară magică nu ar fi fost posibilă fără sprijinul partenerilor noștri speciali, care au completat perfect experiența urbană: Sarti Spritz, care ne răcorește cu un plus de savoare, Scottish Fine Soaps și UNDA.

FOTO: Dumitru Anghelescu

Urmărește-ne pe Google News