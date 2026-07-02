Câți bani a câștigat Oana Roman în 2025 din activitatea online: „I-am declarat la ANAF și plătesc taxe și impozite”

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Oana Roman a dezvăluit ce sumă impresionantă a câștigat din activitatea sa online în 2025. Vedeta le răspunde astfel celor care critică stilul său de viață și numeroasele vacanțe.

Câți bani a câștigat Oana Roman în 2025 din activitatea online

Oana Roman a decis să pună punct speculațiilor legate de veniturile sale din online, oferind detalii clare despre câștigurile obținute în 2025. Într-un interviu pentru Spynews TV Live, vedeta a dezvăluit că a înregistrat venituri de peste 100.000 de euro din activitatea sa pe rețelele sociale, o sumă impresionantă.

Fiica fostului premier Petre Roman a reușit să-și creeze o comunitate loială în mediul online, în special pe Instagram, unde se bucură de un public numeros. Totuși, nu toată lumea privește cu ochi buni succesul său. Criticile și întrebările răutăcioase despre cum își permite să călătorească frecvent au determinat-o să facă lumină asupra veniturilor sale.

„Bani pe care i-am declarat la ANAF și pentru care plătesc taxe și impozite”

„Eu, pe Instagram, am o comunitate foarte frumoasă, însă pe Facebook lumea este mult mai pestriță. Se trezesc neaveniți care nu se pot abține să comenteze. Este mereu aceeași întrebare: de unde are ea bani să își facă vacanțe? Oamenii aceștia mă întreabă unde lucrez. Ei nu pot înțelege ce înseamnă munca în online. Nu au nici cea mai mică idee”, a spus Oana Roman, conform Spynews.

Vedeta a explicat că toate veniturile sale sunt declarate la ANAF și impozitate corespunzător. „Am câștigat anul trecut mult mai mult de 100 de mii de euro din activitatea online, bani pe care i-am declarat la ANAF și pentru care plătesc taxe și impozite”, a spus ea.

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Adelina Pestrițu ar fi avut încasări de 3,8 milioane de euro în 2025

În același context, Oana a menționat și despre cele mai mari câștiguri declarate în mediul online de către o româncă, referindu-se la Adelina Pestrițu, care ar fi obținut 3,8 milioane de euro în 2025 doar din activitățile pe Instagram și Facebook. „Mă uitam pe cifre: influencerul care anul trecut a declarat cele mai mari încasări online este o femeie, o româncă, care a încasat peste 3 milioane de euro doar din Facebook și Instagram. Este vorba despre Adelina Pestrițu. Așa scria acolo. Mi se pare extraordinar”, a mai adăugat vedeta.

Oana Roman, rănită de comentariile negative despre familia ei

Oana Roman, care se află în prezent în vacanță la Cannes împreună cu fiica sa, Isa, a vorbit și despre impactul pe care îl au criticile asupra vieții sale personale. Chiar dacă s-a obișnuit cu comentariile negative, aceasta recunoaște că atacurile direcționate către familia sa o afectează profund. „Mă doare când se iau de copilul meu, de mama, de tata, de familia mea, normal că nu este prea plăcut, dar eu întotdeauna am mers pe principiul că, atâta timp cât eu sunt împăcată cu mine și mă culc noaptea știind că n-am greșit cu nimic, Dumnezeu e sus și le vede pe toate”, a declarat Oana, potrivit Spynews.

Foto: Instagram

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