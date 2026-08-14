Robbie Williams a dezvăluit că a fost diagnosticat cu autism, la 52 de ani: „Explică atât de multe”

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Robbie Williams a fost diagnosticat cu autism, la 52 de ani. Fostul membru al trupei Take That, care a vorbit în trecut despre faptul că are ADHD (tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție) și sindromul Tourette, a făcut dezvăluirea în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate cu ocazia lansării noii sale colecții vestimentare.

Robbie Williams, diagnosticat cu autism

Williams, în vârstă de 52 de ani, a explicat: „Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, lucru pe care, sincer, îl iubesc al naibii de mult, pentru că explică atât de multe. Acum este cartea mea de ieșire din orice situație, iar pentru toate lucrurile ciudate pe care le fac spun pur și simplu: ‘Scuze, sunt autist’.”

Cântărețul a vorbit și despre felul în care activitățile creative îl ajută să se concentreze. Potrivit Daily Mail, el a spus: „Cu ADHD-ul poți să te concentrezi complet și absolut pe ceva, 1000%, dar cu absolut orice altceva pur și simplu nu poți. Întrebați-i pe copiii mei.”

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Robbie Williams folosește creativitatea pentru a-și reduce anxietatea

Artistul a povestit că este foarte preocupat să creeze imagini și lucruri amuzante, deoarece aceste activități îi ocupă mintea și îl ajută să nu se mai concentreze asupra propriilor temeri.

„Ceea ce mă preocupă complet și absolut este să creez imagini și să fac lucruri amuzante. Dacă creez imagini și lucruri amuzante, nu mă mai gândesc la mine, pentru că mintea mea este incredibil de creativă și poate fi creativă cu orice lucru din lume care te poate face să intri în panică sau să te sperii”, a explicat Williams.

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Artistul a dat și un exemplu despre felul în care funcționează gândurile sale intruzive.

„De exemplu, atât de nebun sunt: recent eram într-un avion și m-am gândit ‘Dacă aș putea avea telekinezie, iar gândurile mele intruzive i-ar spune avionului să se prăbușească singur?’. Acesta este nivelul de nebunie cu care mă confrunt. Este mai bine să-mi antrenez creierul să facă ceva mai util decât să-mi fac griji că aș putea avea puteri supranaturale și că aș putea prăbuși un avion”, a mai spus el.

Autismul este definiti drept „o diferență în modul în care se dezvoltă creierul, care afectează felul în care o persoană vede și experimentează lumea”.

Autismul poate influența modul în care o persoană comunică, gândește, învață și este atentă la diferite lucruri. Persoanele autiste au, de asemenea, o probabilitate mai mare de a avea afecțiuni precum anxietatea și depresia.

Cum își ascunde problemele de sănătate mintală

De-a lungul carierei sale de mai multe decenii, Robbie Williams a vorbit în repetate rânduri despre ADHD și despre problemele sale de sănătate mintală.

Anul trecut, în cadrul podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, cântărețul a vorbit despre felul în care își ascunde anumite dificultăți. „Sunt un olimpic al camuflării, pentru că ceea ce am reușit să fac, în detrimentul meu, este să par plin de bravură, să par pompos și îngâmfat și să fac gesturi grandioase. Aceste lucruri au funcționat pentru mine, pentru că mi-au pus fața pe afiș și oamenii încă își cumpără bilete”, a spus el.

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