Alessandra Ambrosio și Buck Palmer s-au logodit. Imagini de la spectaculoasa cerere în căsătorie

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Alessandra Ambrosio (45 ani) s-a logodit cu Buck Palmer (44 ani), după aproape doi ani de relație. Fostul model Victoria’s Secret a anunțat că cererea în căsătorie a avut loc în luna aprilie a acestui an, dar au ales să păstreze secretul până acum.
Alessandra Ambrosio radiază de fericire după ce a fost cerută în căsătorie de Buck Palmer, partenerul său de aproape doi ani. Momentul emoționant s-a desfășurat pe o plajă idilică, într-un cadru desprins parcă dintr-un vis, iar imaginile au fost împărtășite pe rețelele de socializare.