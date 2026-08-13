Alessandra Ambrosio și Buck Palmer s-au logodit. Imagini de la spectaculoasa cerere în căsătorie

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Alessandra Ambrosio (45 ani) s-a logodit cu Buck Palmer (44 ani), după aproape doi ani de relație. Fostul model Victoria’s Secret a anunțat că cererea în căsătorie a avut loc în luna aprilie a acestui an, dar au ales să păstreze secretul până acum.

Alessandra Ambrosio și Buck Palmer s-au logodit

Alessandra Ambrosio radiază de fericire după ce a fost cerută în căsătorie de Buck Palmer, partenerul său de aproape doi ani. Momentul emoționant s-a desfășurat pe o plajă idilică, într-un cadru desprins parcă dintr-un vis, iar imaginile au fost împărtășite pe rețelele de socializare.

Designerul australian de bijuterii, în vârstă de 44 de ani, a surprins-o pe Alessandra într-un decor spectaculos: o inimă uriașă desenată în nisip, decorată cu flori tropicale roșii.

Fostul înger Victoria’s Secret a publicat pe Instagram imagini și videoclipuri ce surprind emoția momentului.

„Te-aș alege în această viață și în fiecare viață. Pentru totdeauna, iubirea mea”, a scris Alessandra Ambrosio în descrierea postării.

Într-una dintre imagini, Buck Palmer îi oferă inelul de logodnă, iar modelul, îmbrăcată într-un costum de baie alb, pare cucerită de gestul romantic.

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Cei doi și-au făcut tatuaje identice

Momentul a fost marcat și printr-un gest special: cei doi și-au arătat tatuajele identice în formă de inimă, realizate la încheieturi.

Într-un videoclip, Alessandra Ambrosio și Buck Palmer se îmbrățișează și salută o dronă, în timp ce stau în mijlocul inimii desenate pe nisip.

Povestea de dragoste dintre supermodel și designerul australian de bijuterii a început să atragă atenția publicului în decembrie 2024, când cei doi au fost văzuți împreună la Art Basel din Miami.

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După câteva luni, în martie 2025, ea declara pentru presă: „Ne place să trăim viața din plin și să petrecem timp împreună, bucurându-ne de fiecare lucru mărunt”.

Relația lor a evoluat armonios, iar în octombrie 2025, modelul și fiica sa, Anja, au fost văzute alături de Buck Palmer pe covorul roșu al Bravo Film Festival din Los Angeles.

Alessandra Ambrosio este mama a doi copii, Anja, de 17 ani, și Noah, de 14 ani, din relația anterioară cu omul de afaceri Jamie Mazur.

Sursă foto: Instagram

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