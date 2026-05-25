Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în Maldive. Cum a reacționat influencerița și ce inel a primit

Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în timp ce se afla într-o vacanță în Maldive. Influencerița a fost surprinsă de gestul iubitului său. La scurt timp, ea le-a împărtășit fanilor cum arată inelul, dar și cât de fericită este.

Andreea Bostănică se căsătorește?

Influencerița are o comunitate importantă pe social media, unde își ține fanii la curent cu fiecare aspect din viața ei. Recent, ea le-a mărturisit urmăritorilor că s-a logodit.

Totul s-a întâmplat pe o plajă idilică din Maldive, unde se află pentru o vacanță exotică. Vedeta a avut parte de un moment desprins din filmele romantice. Ea a fost cerută în căsătorie și la scurt timp le-a arătat fanilor inelul primit.

În imaginile postate pe rețelele sociale, Andreea Bostănică apare pe plajă într-o fustă scurtă și un sutien de baie, arătându-și inelul de logodnă primit și sărind de bucurie.

Vizibil emoționantă, Bostănică le-a spus fanilor „Am zis…da”, spulberând orice fel de speculații și confirmând faptul că a fost cerută în căsătorie.

Ea a pus pe finalul clipului o melodie care se potrivește cu starea ei și care vorbește despre fericire și împlinire.

Cine este iubitul influenceriței

În urmă cu doi ani, au existat mai multe speculații cu privire la faptul că Andreea Bostănică se iubește cu un tânăra de origine arabă. Influencerița a ținut să precizeze că dacă primește flori sau bijuterii nu înseamnă că are o relație amoroasă și le-a spus oamenilor că „au standarde joase”.

„Filmulețele astea care circulă pe internet că sunt împreună, că am un iubit arab. Asta nu înseamnă că persoana care stă pe scaun lângă mine este iubitul meu sau sunt într-o relație cu el, adică eu dacă mă așez acum pe scun în restaurant și este un băiat lângă mine, asta înseamnă că eu am o relație cu el? Asta mi se pare foarte amuzant, sincer. Și încă o dată. Îmi pare foarte rău că aveți niște standarde atât de joase”, a mărturisit Andreea Bostănică pe canalul ei de YouTube.

Vedeta a avut o relație cu năbădăi cu milionarul Akbar Abdullaev, cunoscut drept Abush, un tânăr cu un trecut complicat, mai ales din punct de vedere legal. Bărbatul a evadat din închisoare și este un personaj controversat.

După această relație, Bostănică nu s-a mai afișat public cu niciun bărbat, preferând să își țină viața personală departe de ochii urmăritorilor. Momentan, bărbatul care a cerut-o în căsătorie pe influenceriță nu este cunoscut, iar tânăra încă nu a oficializat nicio relație. Rămâne de văzut dacă își va prezenta logodnicul urmăritorilor ei sau își va păstra relația departe de social media.

