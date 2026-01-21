Andreea Bostănică, reacții dure după acuzele fostului iubit, Abush. „Îmi este milă de el! El acum vrea să mă șantajeze!” Ce spune despre motivele despărțirii lor

Andreea Bostănică a reacționat după declarațiile făcute de fostul ei iubit, Abush, care au stârnit din nou discuții aprinse în mediul online. Influencerița a ținut să lămurească situația imediat ce au apărut acuzațiile la adresa ei, respingând ferm orice afirmație legată de datorii, manipulare sau înșelăciune.

Ea a explicat că nu își dorește să fie atrasă într-un nou scandal și că preferă să clarifice lucrurile pentru a pune capăt speculațiilor. În contextul în care discuțiile publice au escaladat rapid, Andreea a considerat necesar să își prezinte punctul de vedere și să arate ce se află, de fapt, în spatele conflictului cu fostul partener.

Reacția Andreei Bostănică după declarațiile fostului iubit

După declarațiile făcute de Abush prin intermediul avocatului său, Andreea Bostănică a transmis că nu este afectată de ceea ce s-a spus și că nu intenționează să continue conflictul. Ea consideră că fostul partener încearcă să o provoace, fiind încă supărat după despărțire.

„Îmi este milă de el, înțeleg că îl doare, că a aflat lumea cine este el și nu a procedat frumos, dar eu îi doresc multă fericire cu persoana cu care a ales să fie. E supărat că nu mai vreau să fiu cu el, dar trebuie să înțeleagă că dragostea nu poate fi cumpărată cu bani și orice mi-ar spune, el acum vrea să mă șantajeze, să spun chestii false, orice, ca să fiu cu el, dar deja nu mă mai interesează nimic, nu mai am nevoie de nimic de la el”, a declarat influencerița pentru cancan.ro.

Andreea a subliniat că nu are nicio problemă cu legea și că toate acuzațiile legate de împrumuturi sau bunuri materiale sunt complet neadevărate.

„Aceste acuzații false sunt absolut amuzante, eu nu am nicio problemă cu legea, niciun împrumut, nimic. Dar îl înțeleg, îi înțeleg supărarea, dar nu vreau să dau curs, pentru că mi se pare aberant”, a mai spus aceasta.

Ce susține Abush: „I-a cerut să returneze împrumuturile și mașina”

În urmă cu o zi, fostul iubit al Andreei a transmis, prin avocat, că influencerița i-ar datora bani și că ar fi obținut o mașină prin „escrocherii”. Acesta afirmă că nu i-a cumpărat niciodată apartamente, mașini sau alte bunuri de lux, contrar imaginii prezentate în mediul online.

„Ultima oară a vorbit cu Andreea acum șase, șapte luni, fix înainte ca ea să plece în Dubai. I-a cerut să-i întoarcă împrumuturile pe care i le-a oferit și să-i restituie mașina pe care prin escrocherii a obținut-o de la el”, a transmis avocatul acestuia.

El a mai susținut că florile și cadourile prezentate de Andreea în online nu ar fi fost oferite de el, ci ar fi parte dintr-un „scenariu” menit să ascundă alți sponsori.

Ce spune Andreea despre motivul despărțirii

În paralel cu disputa publică, Andreea Bostănică a vorbit și despre motivul real al despărțirii. Fără a-i menționa numele, influencerița a spus că fostul partener a trădat-o, iar infidelitatea este pentru ea o limită de neacceptat.

„Am aflat că persoana iubită, cu care am fost împreună timp de doi ani, m-a trădat. Am primit numeroase mesaje, am primit și dovezi, dar îți dai seama că nu o să le postez. Nu vreau să denigrez pe nimeni. Sunt recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat, doar că eu nu pot să iert o trădare”, a declarat ea pentru spynews.ro.

Andreea a mai adăugat că nu depinde de nimeni și că tot ceea ce are a construit prin propria muncă, încă de la vârsta de 12 ani.

„Mai bine să fiu singură decât cu o persoană care mă minte”, a încheiat influencerița.

