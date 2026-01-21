Câți bani au strâns Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu la nunta lor. S-a întâmplat în urmă cu 15 ani: „Un meniu a fost 120 de euro”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au căsătorit în urmă cu aproape 15 ani. Cei doi nu au vrut să facă o afacere din evenimentul lor, însă acum, influencerița a dezvăluit ce sumă s-a strâns de la invitați, pe vremea aceea.

Cum a fost la nunta Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au căsătorit pe 23 aprilie 2011, în urmă cu aproape 15 ani. Cei doi au avut un eveniment plin de fast, un meniu bogat și invitați de seamă. Nu au vrut să se gândească la profit, ci au vrut doar ca ei și invitații lor să se simtă bine și să marcheze un moment special din viața lor.

La final, cei doi au făcut calculul și au avut câteva surprize neașteptate. La mai bine de un deceniu de la eveniment, Cristina Șișcanu a vorbit despre nunta ei cu Mădălin Ionescu și despre banii strânși atunci.

Prezentatoarea Tv a vorbit despre faptul că în ultima vreme a participat destul de rar la nunți și botezuri și nu mai e la curent cu sumele oferite în dar. Cu toate acestea, ea ține minte câți bani a primit la nunta ei.

Ea a mărturisit că meniul la nunta ei a costat aproximativ 120 de euro.

„Avem o cunoștință care plătise avansul pentru nuntă cu mult timp înainte și între timp s-au despărțit și, ca să nu piardă avansul, în ziua respectivă s-a dus, totuși, și a băut și a mâncat de cât a fost avansul el, mirele.

Eu și Mădălin am avut nunta acum 13 ani, în 2011, și îmi amintesc și acum că meniul a fost în jur de 120 de euro.

Am avut aperitiv, evident, vreo 4 feluri de mâncare, am avut și berbecuț la proțap și am avut și un fel de gustare între felurile principale de mâncare, au fost și friptură, și sarmale, și aperitivul și îmi amintesc că am avut și un tort foarte frumos și impunător”,spunea Șișcanu în urmă cu ceva timp.

Câți bani s-au strâns la nunta Cristinei Șișcanu cu Mădălin Ionescu

Ea a dezvăluit că la nunta ei, unii invitați au lăsat plicurile goale, în timp ce alții au fost foarte generoși. Ea și Mădălin au făcut un calcul al darului primit și au strâns aproximativ 35.000 de euro.

„De asemenea, au fost invitați care au lăsat plicurile goale, dar au fost și invitați care au fost foarte generoși, nici nu ne-am așteptat la așa ceva, dar noi atunci – nu știu acum cum se fac nunțile, dacă se fac ca niște afaceri sau tinerii însurăței gândesc aceste evenimente ca niște businessuri – eram cu capurile în nori, eram foarte îndrăgostiți, nu că acum nu am fi, nici nu ne interesa aspectul ăsta, voiam să avem o nuntă frumoasă, la care să ne simțim romantici, să fie totul frumos și de aceea am investit în nuntă.

Într-un final, am făcut și un calcul, să vedem ce și cum, și am constatat că nu am ieșit în pierdere, dar nici în câștig. La vremea respectivă s-a scris câți bani am câștigat la nuntă, și anume cam 35 000 de euro. Asta se întâmpla în 2011”, a mai spus ea.

