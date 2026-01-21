Cristi Brancu și Oana Turcu împlinesc 18 ani de la prima întâlnire. Anamaria Prodan le-a făcut cunoștință: „Este iubirea la care îndrăzneam să visez”

Cristi Brancu și Oana Turcu sunt împreună de 18 ani. Cei doi s-au îndrăgostit imediat ce s-au văzut, iar povestea lor de dragoste datează până în ziua de astăzi. Cei doi s-au întâlnit într-un studio de televiziune, în direct, moment în care s-au îndrăgostit, iar de acolo, totul e istorie.
Povestea de dragoste dintre Cristi Brancu și Oana Turcu durează de 18 ani
În urmă cu 18 ani, pe 21 decembrie 2008, într-un studio de televiziune, Cristi Brancu și Dan Turcu s-au întâlnit pentru prima oară. A fost dragoste la prima vedere, iar acum au un fiu pe nume Tudor, în vârstă de 14 ani și se iubesc mai mult ca niciodată.
Cristi Brancu realiza pe vremea aceea emisiunea Agentul VIP și cea care i-a făcut cunoștință cu actuala soție este Anamaria Prodan, o prietenă comună.
„Cristi este bărbatul alături de care m-am simțit împlinită, iubită, ocrotită. Mi-a dăruit viața sa și a primit-o pe a mea în schimb. Este iubirea la care îndrăzneam să visez”, ne-a declarat și Oana Turcu.
Fiul lor a primit o bursă de studii în America
Tudor, fiul cuplului, a împlinit 14 ani anul trecut în luna august. El a primit o bursă de studii în America pentru două săptămâni, iar părinții lui l-au însoțit pentru o vacanță de vis.
„Tudor a câștigat un concurs de creativitate video în limba engleză, organizat de Mirunette Education, și a avut o bursă de studii de vară la celebra Fordham University din New York, unde au studiat mulți președinți de stat. Vreme de două săptămâni, a vizitat locuri emblematice ale marelui oraș. Ziua lui Tudor a fost o surpriză vreme de 24 de ore. Exact când începea, după fusul orar românesc, ziua de 1 august, Tudor a văzut un spectacol superb pe Broadway, MJ, inspirat din viața lui Michael Jackson.
Ziua lui de naștere, pe fusul american, a început cu decernarea diplomelor speciale ale bursei de vară. Apoi, toți colegii români i-au cântat “La mulți ani” și cu ei a împărțit un tort delicios, o surpriză a Gabrielei, soția lui Gigi Gheorghiu”, a povestit Cristi Brancu pentru aceeași sursă.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.