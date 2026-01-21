Cristi Brancu și Oana Turcu împlinesc 18 ani de la prima întâlnire. Anamaria Prodan le-a făcut cunoștință: „Este iubirea la care îndrăzneam să visez”

Cristi Brancu și Oana Turcu sunt împreună de 18 ani. Cei doi s-au îndrăgostit imediat ce s-au văzut, iar povestea lor de dragoste datează până în ziua de astăzi. Cei doi s-au întâlnit într-un studio de televiziune, în direct, moment în care s-au îndrăgostit, iar de acolo, totul e istorie.

Povestea de dragoste dintre Cristi Brancu și Oana Turcu durează de 18 ani

În urmă cu 18 ani, pe 21 decembrie 2008, într-un studio de televiziune, Cristi Brancu și Dan Turcu s-au întâlnit pentru prima oară. A fost dragoste la prima vedere, iar acum au un fiu pe nume Tudor, în vârstă de 14 ani și se iubesc mai mult ca niciodată.

Cristi Brancu realiza pe vremea aceea emisiunea Agentul VIP și cea care i-a făcut cunoștință cu actuala soție este Anamaria Prodan, o prietenă comună.

Impresara i-a recomandat o femeie de afaceri de succes din industria frumuseții, care avea legătură cu televiziunea, pe Oana.

Totul s-a întâmplat în direct, printr-un interviu. În nouă luni, cei doi se căsătoreau în Israel, iar trei ani mai târziu, l-au avut pe Tudor, fiul lor.

La finalul anului, Oana Turcu și Cristi Brancu au plecat în Dubai, unde s-au relaxat înainte de noul sezon Exlusiv VIP cu Cristi Brancu, de la Prima Tv, care urmează să înceapă pe 9 februarie.

Cei doi sărbătoresc astăzi, 21 ianuarie, cei 18 ani de când s-au întâlnit.

„Oana mi-a dat aripile să zbor alături de ea. Eu i-am dat curaj să zburăm mai sus. Nu există zi în care să nu simțim iubirea acelei prime zile”, a declarat Cristi Brancu pentru Click.

Oana Turcu spune și ea că soțul ei este iubirea la care a îndrăznit să viseze.

„Cristi este bărbatul alături de care m-am simțit împlinită, iubită, ocrotită. Mi-a dăruit viața sa și a primit-o pe a mea în schimb. Este iubirea la care îndrăzneam să visez”, ne-a declarat și Oana Turcu.

Fiul lor a primit o bursă de studii în America

Tudor, fiul cuplului, a împlinit 14 ani anul trecut în luna august. El a primit o bursă de studii în America pentru două săptămâni, iar părinții lui l-au însoțit pentru o vacanță de vis.

„Tudor a câștigat un concurs de creativitate video în limba engleză, organizat de Mirunette Education, și a avut o bursă de studii de vară la celebra Fordham University din New York, unde au studiat mulți președinți de stat. Vreme de două săptămâni, a vizitat locuri emblematice ale marelui oraș. Ziua lui Tudor a fost o surpriză vreme de 24 de ore. Exact când începea, după fusul orar românesc, ziua de 1 august, Tudor a văzut un spectacol superb pe Broadway, MJ, inspirat din viața lui Michael Jackson.

Ziua lui de naștere, pe fusul american, a început cu decernarea diplomelor speciale ale bursei de vară. Apoi, toți colegii români i-au cântat “La mulți ani” și cu ei a împărțit un tort delicios, o surpriză a Gabrielei, soția lui Gigi Gheorghiu”, a povestit Cristi Brancu pentru aceeași sursă.

