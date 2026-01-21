Brigitte Pastramă, prima reacție după ce fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi: „Eu am mai văzut odată un scandal”

Brigitte Pastramă, care a fost căsătorită cu Ilie Năstase timp de aproximativ cinci ani, a reacționat după ce fiica adoptivă a fostului sportiv, Charlotte, a ajuns pe străzi.

Brigitte Pastramă, prima reacție după ce fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a ajuns pe străzi după o relație toxică. Brigitte Pastramă, care a fost căsătorită cu afaceristul între anii 2013 și 2018, a dezvăluit cum acesta îi trimitea sume mari de bani fiicei adoptive în timpul căsniciei lor.

La 35 de ani, Charlotte Năstase a ajuns să trăiască pe străzi, fără bani și fără un acoperiș deasupra capului. Recent, aceasta a făcut un apel disperat pe rețelele sociale, cerând sprijin financiar pentru a-și putea asigura măcar o noapte de cazare la un hotel. Potrivit declarațiilor sale, situația tragică este urmarea unei relații complicate cu fostul iubit.

Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, a vorbit despre această situație delicată, subliniind că, pe perioada căsniciei lor, fostul sportiv a sprijinit-o financiar constant pe Charlotte, dar și pe Nicholas, celălalt copil adoptiv al său.

„Știu că Ilie i-a cumpărat o mașină, că și-a luat permisul. I-a cerut mașina. Știu că tot timpul le trimitea bani, mulți bani, mii de euro. L-am cunoscut pe fiul lui, pe Nicholas, care a venit împreună cu iubita, ea nu a venit”, a declarat Brigitte, la Spynews TV.

Câți copii are Ilie Năstase

Ilie Năstase are cinci copii, trei biologici și doi adoptivi. Din prima căsnicie cu Domique Grazia, fostul sportiv are o fiică biologică, Nathalie. Din cel de-al doilea mariaj cu Alexandra King, Ilie are doi copii adoptivi, pe Charlotte și Nicholas. Ilie Năstase mai are două fete biologice, Alessia și Emma, din a treia căsnicie cu Amalia Năstase.

Brigitte Pastramă, a patra soție a afaceristului, nu a cunoscut-o niciodată pe Charlotte în timpul relației lor de nouă ani. „Eu nu am avut ocazia să o cunosc pe Charlotte niciodată. Pe parcursul celor nouă ani cât am fost cu Ilie, nu a venit niciodată în România, doar îl suna”, a explicat.

Deși ea și Charlotte nu s-au întâlnit niciodată, Brigitte spune că a fost martoră la sprijinul financiar pe care Ilie Năstase i l-a oferit. „Știu că Ilie a spus că i-a lăsat mamei lor un apartament la New York de un milion și jumătate de euro ca să aibă grijă de copii. (…) Știu că îi trimitea bani tot timpul. (…) Sunt și eu mirată. Eu am mai văzut odată un scandal”, a declarat Brigitte Pastramă, la Spynews TV.

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au fost căsătoriți timp de aproximativ cinci ani, între 2013 și 2018. Acum, fostul tenismen este căsătorit cu Ioana Năstase, iar Brigitte este căsătorită cu afaceristul Florin Pastramă.

Foto: Facebook; Instagram

