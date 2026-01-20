Cum arată casa din Primăverii a lui Gino Iorgulescu. Imagini din vila în care a copilărit Mario Iorgulescu

Vila luxoasă din Primăverii a lui Gino Iorgulescu, unde fiul său, Mario, a crescut, este acum de vânzare. Proprietatea impresionantă, cu șase dormitoare și obiecte de artă, a fost dezvăluită în emisiunea din 19 ianuarie 2026.

Imagini din casa din Primăverii în care a crescut Mario Iorgulescu

Povestea unei proprietăți spectaculoase din Primăverii, una dintre cele mai exclusiviste zone ale Bucureștiului, revine în atenția publicului. Vila impresionantă a lui Gino Iorgulescu, locul fiul său, Mario, a copilărit, este acum scoasă la vânzare. Detaliile acestei reședințe au fost dezvăluite în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show”, difuzată pe 19 ianuarie 2026, prin intermediul DJ-ului Silviu Andrei, un apropiat al familiei.

O vilă spectaculoasă cu șase dormitoare și șase băi

Descrisă ca una dintre cele mai impresionante proprietăți din România, casa din Primăverii se remarcă prin arhitectura sa elegantă și spațiile generoase, care includ șase dormitoare și șase băi. „Este una dintre cele mai frumoase case din București. Am ajuns în ea când Mario era cuminte, eu l-am cunoscut în ambele moduri”, a mărturisit Dan Capatos, adăugând că vila este un reper al luxului în zona Primăverii.

Interiorul casei este decorat cu obiecte de artă, fiecare detaliu fiind ales cu grijă pentru a crea o atmosferă unică. Imaginile prezentate în emisiune au confirmat descrierile. Camerele spațioase, finisajele premium și atmosfera sofisticată au impresionat publicul.

Memoriile unei vizite speciale

Silviu Andrei a povestit în cadrul emisiunii despre o vizită la vila familiei Iorgulescu, când Mario a fost o gazdă excepțională. „În livingul mare am stat, știu că Gino a apărut de la un balcon. Mario era o gazdă deosebită. Are niște servitori care se ocupă și căutau un om să ne mai dea niște mezeluri și râdeam că nu mai găsea pe nimeni în casa aia mare. E o casă cât un stadion”, a spus Silviu Andrei.

DJ-ul a oferit și detalii despre casa de la Snagov, o altă proprietate a familiei. Acolo, curtea spațioasă și foișorul de pe malul lacului erau locurile preferate pentru reuniuni. „Casa de la Snagov e altfel, curtea foarte mare, era un foișor în care ne strângeam, pe malul lacului”, a adăugat el.

O reședință de artă, scoasă la vânzare

Confruntându-se cu probleme juridice și financiare, familia Iorgulescu a decis să scoată vila din Primăverii la vânzare. „Șase băi, șase dormitoare, util 2.000 de metri pătrați. E o superbitate de casă, care, din cauza problemelor, e scoasă la vânzare. L-a costat procesul pe Gino. Casa din Snagov e pierdută, nu cred că Gino voia să fie atât de speculat. Zece milioane de euro, dar ar accepta și opt milioane”, a declarat Dan Capatos.

În ciuda luxului și valorii sale, această casă rămâne un simbol al provocărilor recente ale familiei. „Casa e un obiect de artă, are niște obiecte superbe acolo. E foarte trist că Gino trece prin cumpăna asta din viața lui și a copilului, când cel mai drag om i-a făcut asta. E groaznic”, a concluzionat Silviu Andrei.

Cazul Mario Iorgulescu

Familia Iorgulescu ar avea probleme financiare după procesul în care Mario Iorgulescu este judecat pentru că în 2019 a produs un accident rutier care a dus la moartea unui bărbat de 24 de ani. Mario se afla sub influența drogurilor și alcoolului când a produs accidentul tragic. Ultimii șase ani, Mario i-a petrecut în clinici de psihiatrie din Italia.

În iunie 2025, Curtea de Apel a scăzut pedeapsa lui Mario la 8 ani de închisoare. Inițial, tânărul a fost acuzat de omor și a primit în 2023 o pedeapsă de 15 ani și 8 luni de închisoare din partea Tribunalului București. Avocații lui au atacat decizia, iar pedeapsa a scăzut treptat cu fiecare contestație. Următorul termen de judecată a fost fixat pe 19 februarie 2026.

Foto: Capturi video

