Florin Ristei, escapadă romantică alături de iubita lui. Cum s-au afișat cei doi 

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Florin Ristei și noua lui iubită au plecat într-o escapadă departe de agitația din București. Cei doi au plecat într-o vacanță alături de un grup restrâns de prieteni. Mai mult, cântărețul i-a făcut o urare plină de umor iubitei sale, cu ocazia aniversării ei.
Florin Ristei a ales să petreacă ziua de naștere a iubitei sale într-o vacanță, alături de câțiva prieteni apropiați. Cei doi s-au bucurat de o vacanță departe de România și a postat câteva imagini în care apare în ipostaze tandre alături de noua lui parteneră.
În imaginile distribuite pe rețelele sociale, cei doi apar ținându-se de mână, râzând și petrecând timp împreună. Seara, au luat cina într-un restaurant cu muzică live, alături de prietenii care i-au însoțit în această escapadă. Seara a continua la un restaurant cu o priveliște spectaculoasă.
Mai mult, Florin Ristei a acompaniat chitariștii care le-au cântat la masă.
Cine este iubita lui Florin Ristei
După despărțirea de Naomi Hedman, Ristei a avut o scurtă relație cu influencerița Yasmin Arad, alături de care a fost văzut de mai multe ori. Cei doi nu au rezistat prea mult împreună, însă acum, cântărețul și-a găsit o nouă parteneră.
Noua iubită a lui Ristei nu este nici ea străină de lumea mondenă. Andreea Ramona este fostă iubită a lui Vincenzo Castellano, fostul soț al celebrei Antonia.
Cei doi au avut o relație de câțiva ani, iar Andreea Ramona are un băiețel dintr-o relație anterioară. Ea este instructor de fitness și are zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Tânăra a postat pe Instagram o fotografie din vacanța cu Ristei, în care apare în timp ce îl sărută pe gât.