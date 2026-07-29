Florin Ristei, escapadă romantică alături de iubita lui. Cum s-au afișat cei doi 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Florin Ristei și noua lui iubită au plecat într-o escapadă departe de agitația din București. Cei doi au plecat într-o vacanță alături de un grup restrâns de prieteni. Mai mult, cântărețul i-a făcut o urare plină de umor iubitei sale, cu ocazia aniversării ei.

Florin Ristei și noua parteneră, ipostaze tandre

Florin Ristei a ales să petreacă ziua de naștere a iubitei sale într-o vacanță, alături de câțiva prieteni apropiați. Cei doi s-au bucurat de o vacanță departe de România și a postat câteva imagini în care apare în ipostaze tandre alături de noua lui parteneră.

Cântărețul a publicat mai multe imagini și clipuri din vacanță, în care apare alături de partenera sa, arătând cât de bine se înțeleg și cât de fericiți sunt împreună.

Cu ocazia aniversării iubitei sale, Florin Ristei a postat încă de dimineață un videoclip în care glumește pe seama vârstei acesteia, întrebând-o dacă împlinește doar 23 de ani.

Citește și: Ce regulă i-a impus Andreea Ramona lui Florin Ristei. Artistul, dezvăluiri rare despre relația sa

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, cei doi apar ținându-se de mână, râzând și petrecând timp împreună. Seara, au luat cina într-un restaurant cu muzică live, alături de prietenii care i-au însoțit în această escapadă. Seara a continua la un restaurant cu o priveliște spectaculoasă.

Mai mult, Florin Ristei a acompaniat chitariștii care le-au cântat la masă.

Cine este iubita lui Florin Ristei

După despărțirea de Naomi Hedman, Ristei a avut o scurtă relație cu influencerița Yasmin Arad, alături de care a fost văzut de mai multe ori. Cei doi nu au rezistat prea mult împreună, însă acum, cântărețul și-a găsit o nouă parteneră.

Noua iubită a lui Ristei nu este nici ea străină de lumea mondenă. Andreea Ramona este fostă iubită a lui Vincenzo Castellano, fostul soț al celebrei Antonia.

Citește și: Cine este Andreea Ramona, noua iubită a lui Florin Ristei. În trecut a format un cuplu cu fostul soț al Antoniei, Vincenzo Castellano

Cei doi au avut o relație de câțiva ani, iar Andreea Ramona are un băiețel dintr-o relație anterioară. Ea este instructor de fitness și are zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Tânăra a postat pe Instagram o fotografie din vacanța cu Ristei, în care apare în timp ce îl sărută pe gât.

Urmărește-ne pe Google News