Anca Serea, dezvăluiri despre motivele pentru care pleacă separat de familie în vacanță: „Sunt împăcată cu deciziile mele”

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Anca Serea a explicat de ce nu mai merge cu avionul în vacanțe alături de familia sa. Vedeta a povestit că se confruntă de mai bine de zece ani cu anxietatea de zbor, motiv pentru care preferă să călătorească cu mașina sau cu trenul, chiar dacă drumul este mai lung. Soția lui Adi Sînă le-a vorbit despre această decizie urmăritorilor săi din mediul online.

Anca Serea nu se mai urcă în avion de 10 ani

Anca Serea nu mai merge alături de familia ei în vacanță de mulți ani. Motivul este unul simplu: vedeta are anxietate de zbor, așa că preferă să ajungă la destinație cu alte mijloace de transport. Vedeta le-a vorbit urmăritorilor din mediul online că în ultima vacanță, soțul și copiii au mers cu avionul, însă ea a preferat să ajungă cu trenul.

„Dacă sunteți curioși cum este o călătorie București–Budapesta–Viena–Innsbruck–Veneția–Milano cu vagonul de dormit, lăsați-mi întrebările voastre în comentarii. Promit să vă răspund la toate și să vă arăt fiecare etapă a drumului.

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Nu am mai urcat într-un avion de zece ani. Așa că, pentru mine, fiecare vacanță începe într-un vagon de dormit sau cu mașina. Unii ajung la Milano în două ore, eu în 40, dar sunt împăcată cu deciziile mele”, a povestit Anca Serea pe rețelele de socializare.

Cum au decurs lucrurile în dimineața plecării

Vedeta a vorbit despre pregătirile de dinaintea vacanței. Având șase copii, ea a fost ocupată cu bagajele și toate detaliile de pus la punct înainte de plecarea în vacanță.

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„Duminica mea a început foarte devreme, cu multe valize, copii de pregătit și multă agitație! David m-a dus la gară, iar Leaha a rămas cu ochii în lacrimi. Mi-a fost greu să o las acasă, chiar dacă știu că mâine ne vom revedea cu toții la Milano, când vor ajunge Adi și copiii.

De mulți ani nu mai zbor. Anxietatea de avion m-a făcut să aleg trenul (mașina), iar între timp acesta a devenit mai mult decât un mijloc de transport.

Prima oprire: Viena. Destinația finală: Milano! Sper doar să nu ratez conexiunile! Mâine noapte vom fi din nou împreună, iar asta face ca fiecare kilometru să merite”, a explicat vedeta.

În trecut, ea a vorbit despre faptul că are un program foarte încărcat și plin de provocări, mai ales că se ocupă de cei șase copii pe care îi are: David și Sarah, din relația cu regretatul om de afaceri Filip Poplingher, iar din căsnicia cu artistul Adrian Sînă îi are pe Noah, Ava, Moise și Leah.

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