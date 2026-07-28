Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Modelul Brooks Nader și actorul Taron Egerton s-au despărțit după doar câteva luni de relație. Cine a luat decizia de a pune capăt relației.

Taron Egerton și Brooks Nader s-au despărțit

Brooks Nader (29 de ani) din noul serial „Baywatch” și Taron Egerton (36 de ani) din franciza „Kingsman” au decis să pună capăt relației lor după doar câteva luni. O sursă a dezvăluit că modelul a inițiat despărțirea.

„Relația lor era una fără angajamente, dar Brooks a pus capăt relației”, a spus sursa, pentru Us Weekly. „În acest moment, ea se bucură din plin de singurătate și de o «vară europeană» în Saint-Tropez.”

Sursa adaugă că Nader „se distrează de minune” în timpul liber pe care îl are între filmările pentru serialul „Baywatch” și proiectele suplimentare la care lucrează în prezent. „Este foarte ocupată și încântată că este singură”, explică sursa.

Citește și: Ramona Olaru și Aris Eram, în ipostaze nemaivăzute. Imaginea i-a pus pe gânduri pe fani: „De doi ani aștept…”

„Nu vrea ceva serios în acest moment”

Nader și Egerton au stârnit zvonuri despre o posibilă relație încă din luna martie, după ce au fost văzuți de mai multe ori împreună în Los Angeles. Prima dată, cei doi au fost surprinși la film, vizionând „Project Hail Mary” cu Ryan Gosling. La o zi după prima întâlnire, au fost fotografiați schimbând gesturi de afecțiune în public la mai multe restaurante din zona Los Angelesului și din împrejurimi.

O lună mai târziu, o altă sursă a declarat pentru Us că Nader și Egerton aveau o chimie „foarte naturală” și că ieșiseră la „mai multe întâlniri” după ce s-au cunoscut la o petrecere cu prieteni comuni.

„Brooks nu vrea ceva serios în acest moment, dar se bucură cu siguranță de timpul petrecut cu el și așteaptă să vadă cum evoluează lucrurile”, ne-a spus sursa la momentul respectiv. „El este foarte fermecător, iar ei îi place că este un gentleman.”

Citește și: Andreea Popescu, replică tăioasă după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua iubită. „Bagi în casă ba pe una, mâine pe alta…” Ce spune despre fostul soț

„Este o nouă eră, una bună”

Luna trecută, Nader a lăsat să se înțeleagă că lucrurile dintre ea și Egerton nu erau ceea ce păreau a fi. „Sunt singură și mă distrez”, a declarat Nader pentru TMZ în iunie. „Întotdeauna.” Nader a declarat publicației că „nu s-a întâmplat nimic” între ea și Egerton. „Mă duc doar la întâlniri distractive”, a explicat ea. „Dar cu nimeni în acest moment.”

Nader a mărturisit că își concentrează atenția asupra noului serial „Baywatch”, a cărui premieră este programată pentru ianuarie 2027. Pe lângă Nader, în noua versiune a serialului joacă Stephen Amell, Shay Mitchell, Hassie Harrison, Livvy Dunne și alții. „Mă concentrez doar pe «Baywatch»”, a glumit ea. „Asta e tot.” „De fiecare dată când îmi pun costumul, în fiecare zi, chiar dacă e ora 4 dimineața, tot îmi vine să plâng puțin și îmi zic: «Hai să o facem!»”, ne-a mărturisit ea în exclusivitate în aprilie.

Nader a mai mărturisit că intră într-o „nouă eră” în care bunăstarea ei este prioritatea numărul unu. „Mănânc mult mai sănătos și nu mai ies atât de des la petreceri, ceea ce, mă cunoașteți, îmi vine destul de greu”, a adăugat ea. „Dar o fac, mă antrenez mult și am grijă de mintea și corpul meu, de tot ansamblul. Așadar, este o nouă eră, una bună.”

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News