O influenceriță de 49 ani a ales să moară asistat după ce a fost diagnosticată cu Alzheimer

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Rebecca Luna, o influenceriță canadiană în vârstă de 49 de ani din Canada, a ales să moară asistat după ce a fost diagnosticată cu Alzheimer. Femeia a încetat astfel din viață pe 25 iulie, însă nu înainte de a transmis un mesaj emoționant, care a ajuns la sufletele a milioane de oameni.

O influenceriță a ales moartea asistată după ce a fost diagnosticată cu Alzheimer

Rebecca Luna, o influenceriță canadiană în vârstă de 49 de ani, a ales să își încheie viața prin moarte asistată după o luptă emoționantă cu Alzheimerul cu debut precoce. Decizia ei curajoasă și mesajul de rămas-bun au impresionat zeci de mii de persoane.

Mamă a doi copii și urmărită de peste 90.000 de persoane pe rețelele sociale, Rebecca a primit diagnosticul de Alzheimer cu debut precoce în 2025, la doar 48 de ani. De atunci, a decis să își împărtășească lupta cu această boală nemiloasă, documentându-și parcursul pe rețelele sociale și inspirându-și comunitatea cu sinceritatea și forța sa interioară, notează Toronto Sun.

Într-un videoclip emoționant, publicat cu câteva zile înainte de a-și încheia viața, influencerița a explicat motivul din spatele deciziei de a devansa data stabilită pentru procedura de moarte asistată.

„Trăiesc într-un corp în care nu mă simt confortabil, în siguranță, bine, nimic. Mă simt groaznic. Așa că ideea de a mai aștepta două săptămâni mi s-a părut prea mult”, a mărturisit ea.

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Cum au arătat ultimele zile ale Rebeccăi

Rebecca și-a petrecut ultimele zile din viață înconjurată de familie și prieteni. Fiica sa cea mare, Maya, a confirmat că mama sa s-a stins liniștită, sâmbătă, 25 iulie 2026, la ora 13.15.

Pentru influenceriță, fiecare moment alături de cei dragi a fost un dar prețios, deși a recunoscut că a fost greu să accepte realitatea bolii care i-a răpit atât de multe.

„Nu asta mi-am dorit. Nu aș fi ales niciodată pentru mine Alzheimerul cu debut precoce”, a spus ea în același videoclip.

Totuși, optimismul și puterea sa de a înfrunta obstacolele vieții nu au părăsit-o nici în cele mai dificile momente.

„Mi-a luat atât de multe, cu excepția frumuseții mele”, a glumit ea cu autoironie.

Rebecca nu a fost doar o luptătoare în fața bolii, ci și o supraviețuitoare a unor traume din copilărie și a dependenței, pe care a reușit să o învingă.

„Am avut o viață cu adevărat traumatizantă. Am trecut deja prin destule suferințe. Dar, în același timp, suferința m-a adus în acest punct în care știu cu adevărat cine sunt și știu cu adevărat că am o inimă al naibii de bună”, a declarat ea.

„E mult de îndurat pentru oricine, nu-i așa? Să fiu abstinentă atât de mult timp cât am fost și apoi să trec prin această boală fără să apelez nici măcar la un pahar sau la droguri este uimitor”, a mai spus femeia.

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Canada a legalizat moartea asistată

În 2016, Canada a legalizat procedura de moarte asistată (Medical Assistance in Dying – MAID) pentru pacienții aflați în stadii terminale. În 2021, legislația a fost extinsă pentru a include și persoanele care suferă de afecțiuni medicale grave și ireversibile, îndeplinind anumite criterii stricte.

Rebecca, care a simțit că pierdea controlul asupra corpului său, a ales această cale pentru a pune capăt suferinței.

Sursă foto: TikTok

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