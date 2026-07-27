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Una dintre cele mai frumoase actrițe de televiziune ale anilor 1990 a ajuns de nerecunoscut, la 81 de ani. Vedeta, care a dispărut în ultimii ani din luminile reflectoarelor, a fost surprinsă zilele trecute pe străzile din Los Angeles, însă timpul și-a pus amprenta asupra chipului ei, astfel că nimeni nu a recunoscut-o.

Swoosie Kurtz, de nerecunoscut la 81 de ani

În anii ’90, Swoosie Kurtz era una dintre cele mai îndrăgite și frumoase actrițe de televiziune. Cu o carieră de succes și un talent incontestabil, ea a cucerit publicul din întreaga lume. Astăzi, la 81 de ani, actrița continuă să inspire prin energia și naturalețea sa. Recent, a fost surprinsă de paparazzi pe străzile din Los Angeles, afișând o siluetă suplă și un look relaxat care i-a uimit pe fani.

Născută pe 6 septembrie 1944, Swoosie Kurtz a debutat în lumea artistică la începutul anilor ’60, construindu-și o carieră impresionantă.

Vedeta a fost recompensată cu două premii Tony și un Emmy, iar colaborările sale cu nume mari, precum Carol Burnett, i-au consolidat statutul de legendă a teatrului și televiziunii americane.

În imaginile recente, actrița a fost văzută purtând o ținută simplă, dar practică: o jachetă închisă la culoare, pantaloni de trening și adidași, completate de o căciulă casual. Deși preferă o viață discretă, apariția sa a fost o dovadă clară a stilului său autentic și a încrederii pe care o emană chiar și la această vârstă venerabilă.

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Actrița a apărut pe micile ecrane până în 2023

De-a lungul carierei, Swoosie Kurtz a demonstrat o versatilitate remarcabilă. În ultimii ani, ea s-a concentrat pe proiecte din culise și pe dublajul de voce, contribuind la seriale animate cunoscute precum „American Dad”, „Rugrats” și „Bless The Harts”.

De asemenea, până în 2023, a jucat în sitcomul „Call Me Kat”, alături de Mayim Bialik, înainte ca producția să fie anulată.

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Chiar dacă nu mai apare atât de des pe ecrane, Swoosie Kurtz continuă să inspire generații de femei prin cariera sa impresionantă și prin atitudinea pozitivă față de viață.

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Sursă foto: Profimedia

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