Actrița Adela Mărculescu a fost înmormântată în Cimitirul Bellu, din București. Silviu Biriș: „S-a născut iar în veșnicie!”

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Lumea artistică din România și-a luat rămas-bun de la una dintre cele mai distinse figuri ale scenei naționale. Actrița Adela Mărculescu, care s-a stins din viață pe 23 iulie 2026, a fost condusă pe ultimul drum de familie, colegi de breaslă și credincioși care i-au admirat cariera de peste șase decenii.

Slujba religioasă a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe din Capitală, iar apoi, marea doamnă a teatrului și filmului românesc a fost înmormântată în Cimitirul Bellu, din București.

Mesajul emoționant al lui Silviu Biriș și apelul la doliu național

Printre cei prezenți la ceremonie s-a numărat și actorul-preot Silviu Biriș, fost student și un apropiat al artistei. Cu profundă durere în suflet, acesta a adus un ultim omagiu profesoarei și colegei sale de scenă, evocând conversațiile profunde pe care le purtau despre credință și trecerea în neființă.

„Uite că a învățat și ea să… moară. Dar s-a născut iar în veșnicie!”, a mărturisit Silviu Biriș.

Acesta a subliniat curajul cu care artista a înfruntat ultimele clipe și a evidențiat valoarea imensă a acesteia pentru cultura românească. De asemenea, a susținut că, pentru personalități de o asemenea talie care au marcat generații întregi, autoritățile ar fi trebuit să declare doliu național în memoria colectivă a neamului.

„Vorbeam des cu Adela Mărculescu despre trecerea noastră, care vine firesc, în lumea de dincolo. Știa că sunt și teolog. Și ne sfătuiam. Sunt sigur că a știut ce să facă. A fost mereu o femeie curajoasă și un suflet nobil. Eu cred că, pentru astfel de personalități, care au motivat zeci de generații, milioane de români, ar trebui să se țină cel puțin o zi de doliu național. Așa e sănătos. Pentru memoria colectivă a neamului nostru”, a mărturisit Silviu Biriș pentru Click!

Lupta discretă cu suferința și ultima dorință de a reveni pe scenă

Deși în ultimele luni a înfruntat probleme de sănătate cauzate de o fractură de șold care a țintuit-o temporar în scaunul cu rotile, Adela Mărculescu a păstrat o demnitate exemplară. Apropiații au infirmat zvonurile privind o eventuală internare într-un azil, confirmând că artista a fost îngrijită cu atenție în propriul cămin.

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Pasiunea sa neobosită pentru teatru a rămas aprinsă până la final. Medicul curant al actriței, Georgeta Florentina Ursu, a dezvăluit că singura mare dorință a Adelei Mărculescu era să se recupereze complet și să urce din nou pe scena Teatrului Național, în piesa „Titanic Vals”.

„Sunt medicul curant al Doamnei Adela. Nu a fost niciodată la azil. A fost foarte bine îngrijită acasă, la dumneaei, a fost o suferință lungă, dar demnă și discretă și singura ei dorință era să joace la toamnă în „Titanic vals!”. Așa a trecut la stele Marea Doamna a Teatrului românesc!” – a spus Ursu.

Omagiul breslei artistice pentru o carieră de 60 de ani

Trecerea în neființă a artistei a lăsat un gol profund în rândul celor care au cunoscut-o și au colaborat cu ea. Regizoarea Alice Barb a evocat colaborarea de succes la spectacolul „Floarea de cactus” de la Teatrul Metropolis, realizat în urmă cu 17 ani pentru a marca jumătate de secol de carieră a actriței.

„Ne vom lua rămas bun de la o femeie superbă, inteligentă, profundă și elegantă și de la o artistă minunată, plină de talent, de dăruire și de iubire, care a înnobilat cu prezența ei, timp de 60 de ani, viața culturală românească. Am admirat-o dintotdeauna iar acum 17 ani am avut bucuria să o cunosc îndeaproape, lucrând cu domnia sa, în spectacolul „Floarea de cactus”, la Teatrul Metropolis, spectacol cu care am sărbătorit-o la împlinirea a 50 de ani de carieră.

Cunoscând-o, admirația mea s-a transformat într-o și mai mare prețuire și în iubire, nu doar pentru profesionista desavârșită, cu care lucram, ci și pentru omul extraordinar de frumos, de tânăr, de luminos și de generos, pe care l-am descoperit atunci. În ultimii ani, nu am mai reușit să ne întâlnim, iar astăzi nu mai sunt în țară, ca să-i pot fi alături la marea Trecere și la ceea ce simt că este închiderea unui mare capitol în istoria Teatrului Național.

Dar, cu ajutorul prietenului și colegului nostru Florin Ghioca, căruia îi mulțumesc foarte mult, voi fi prezentă prin buchetul de crini imperiali, pe care i l-am trimis din depărtare, și prin candela aprinsă, aseară, la biserică. Și prin adânca recunoștință, pe care i-o voi purta mereu, pentru tot ce ne-a dăruit și ne-a învățat. Și prin neuitare…Dumnezeu să vă odihnească în pace, în lumină, și în sufletele noastre, nobilă Doamnă! Vă mulțumim pentru tot!” – a transmis în mediul online Alice Barb.

Eleganța, profunzimea și devotamentul Adelei Mărculescu rămân repere în istoria teatrului românesc. Timp de peste 60 de ani, marea actriță a înnobilat scena cu prezența sa, lăsând în urmă o moștenire culturală de neprețuit și amintirea neștearsă a unui suflet nobil.

Foto – Facebook

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