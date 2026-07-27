Chuck Russell, regizorul filmului „The Mask”, a murit la 74 de ani

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Lumea cinematografiei este în doliu după trecerea în neființă a cunoscutului regizor, scenarist și producător Chuck Russell. Cineastul american, recunoscut pentru capacitatea sa extraordinară de a descoperi noi talente și de a le transforma în staruri de talie mondială, a fost găsit fără suflare în locuința sa din San Diego, California. Avea 74 de ani.

Russell lasă în urmă o moștenire impresionantă în industria filmului, marcând definitiv producțiile anilor ’80 și ’90.

Un sfârșit neașteptat în California

Echipajele de intervenție ale serviciului local de pompieri au fost solicitate la domiciliul regizorului în urma unui apel care semnala prezența unui bărbat inconștient. La scurt timp, vestea tristă a fost confirmată oficial de către avocatul acestuia pentru publicația Variety, iar familia a transmis un scurt comunicat prin intermediul TMZ. Până în acest moment, cauzele exacte ale decesului nu au fost stabilite oficial.

Maestrul din spatele marilor succese de box-office

Cariera lui Chuck Russell a fost definită de viziune și curaj regizoral. După ce și-a făcut debutul în industrie ca producător și scenarist, Russell a dat lovitura în 1987 cu filmul „A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”, o producție pe care a și scris-o și care a readus franciza horror în topul preferințelor criticilor și publicului. Au urmat apoi titluri de referință precum remake-ul B-movie „The Blob” din 1988 și blockbuster-ul de acțiune „Eraser” din 1996, în care a lucrat alături de Arnold Schwarzenegger.

Totuși, cel mai mare triumf al său a rămas „The Mask” din 1994. Filmul, realizat în colaborare cu compania de efecte vizuale a lui George Lucas, Industrial Light & Magic, a obținut o nominalizare la Premiile Oscar și a generat încasări de peste 350 de milioane de dolari la un buget modest de doar 18 milioane. Proiectul a reprezentat rampa de lansare definitivă pentru Jim Carrey și Cameron Diaz, transformându-i peste noapte în nume de prim rang la Hollywood.

Viziunea creativă care a schimbat istoria filmului „The Mask”

Puțini știu că una dintre cele mai populare comedii ale anilor ’90 a fost la un pas de a fi un film de groază sângeros. Într-un interviu acordat recent, regizorul își amintea cu umor despre negocierile dure pe care le-a avut cu producătorii pentru a schimba radical tonul proiectului.

„New Line își dorea un alt film horror șocant. Exista o bandă desenată The Mask care era de-a dreptul înspăimântătoare. Am spus că va fi prea asemănător cu Freddy Krueger”, spunea Russell în 2024, rememorând momentul în care a convins studioul să transforme povestea într-o comedie spumoasă.

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Curajul de a paria pe talente la început de drum a fost o altă marcă înregistrată a regizorului. În 2002, Russell i-a oferit fostului luptător profesionist Dwayne „The Rock” Johnson primul său rol principal din carieră în aventura cinematografică „The Scorpion King”.

Cariera lui Chuck Russell s-a încheiat așa cum a început, rămânând fidel genului horror care l-a consacrat. Ultimul său proiect regizoral a fost lungmetrajul „Witchboard”, lansat în 2024, un remake al clasicului film din 1986. Cinema-ul american pierde astfel un creator vizionar, un regizor care a știut să îmbine perfect efectele speciale, comedia și suspansul pentru a crea momente de neuitat pe marele ecran.

Foto – Profimedia

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