Vivienne a depus cerere pentru a renunța la numele lui Brad Pitt. Este al patrulea copil al actorului care își dorește înlăturarea numelui „Pitt”

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Vivienne Jolie, fiica actorilor Angelina Jolie și Brad Pitt, a depus o cerere oficială la tribunalul din Los Angeles pe 21 iulie 2026 pentru a elimina numele ”Pitt”’ din actele sale de identitate. Motivul invocat este unul „personal”.

Vivienne renunță la numele lui Brad Pitt

Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivienne, a făcut un pas important în afirmarea propriei identități personale. La doar 18 ani, tânăra a depus o petiție la Tribunalul Superior al Comitatului Los Angeles pentru a elimina numele de familie «Pitt» din actele sale oficiale, solicitând să fie cunoscută legal sub numele de Vivienne Marcheline Jolie, potrivit documentelor obținute de People.

Motivul invocat pentru această cerere este „personal”, iar o audiere a fost programată pentru data de 2 noiembrie. Această mișcare vine după ce alți frați ai săi, Zahara și Maddox, au inițiat demersuri similare, cerând să fie cunoscuți doar cu numele de familie al mamei lor, Jolie.

Shiloh, sora cea mare a lui Vivienne, a reușit să obțină aprobarea unei astfel de cereri în august 2024.

Decizia lui Vivienne nu este o surpriză totală, având în vedere că, încă din mai 2024, ea a fost creditată sub numele de „Vivienne Jolie” în distribuția piesei de pe Broadway „The Outsiders”, unde a lucrat ca producător alături de mama sa, Angelina Jolie.

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Relația complexă cu tatăl său

Această schimbare de nume pare să fie o reflectare a distanței personale dintre Vivienne și tatăl său. Divorțul tensionat dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, finalizat în 2024 după aproape un deceniu de relație și doi ani de căsnicie, a fost însoțit de numeroase tensiuni familiale.

Surse apropiate lui Pitt au declarat anterior: „Este trist să vezi cum cineva face publică în mod repetat îndepărtarea cu succes a copiilor de celălalt părinte”.

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Vivienne este cea mai tânără dintre cei șase copii ai fostului cuplu, fiind sora geamănă a lui Knox. Mama sa, Angelina Jolie, a vorbit deschis despre relația cu copiii săi într-un interviu din 2021.

„Am șase ființe umane foarte diferite în casă. Sunt extrem de încântată de toate etapele, emoțiile și curiozitățile prin care trec. De ce nu ai fi? Misiunea noastră este să-i ajutăm să-și descopere adevărata identitate. Și nu poți face asta decât dacă le dezvolți entuziasmul”, a afirmat atunci celebra actriță.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Vivienne, fiica lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie

Sursă foto: Profimedia, Getty

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