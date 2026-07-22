Cătălin Cazacu, ironie la adresa Codruței Filip, după ce artista a divorțat: „Poți să faci reclamă la…” 

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Codruța Filip a apărut la emisiunea Summer Star, unde a vorbit despre viața ei amoroasă actuală. Artista a primit un compliment din partea lui Cătălin Cazacu. Sportivul a mascat o ironie fină la adresa cântăreței și i-a spus că arată fantastic.

Cătălin Cazacu, compliment pentru Codruța Filip după ce a divorțat

Cântăreața de muzică de petrecere a trecut printr-o perioadă complicată după divorțul de Valentin Sanfira. Acum, însă, Codruța Filip pare că o duce din ce în ce mai bine: se concentrează pe cariera muzicală și își trăiește viața așa cum știe mai frumos.

Vedeta are un program destul de încărcat în ceea ce privește munca ei pe scenă, de la concerte, evenimente până la petreceri private și proiectele muzicale. Cu toate că nu se bucură de prea mult timp liber, Codruța spune că nu îi lipsește nimic și se bucură de fiecare clipă pe care o trăiește.

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Vedeta s-a afișat strălucind, lucru pe care Cătălin Cazacu nu a putut să îl treacă cu vederea. Prezentatorul Summer star i-a spus artistei că ar putea să facă liniștită reclamă la divorț.

„Sa știi că tu poți să faci reclamă la divorț. Arăți senzațional după divorț”, i-a spus Cătălin Cazacu artistei, la Summer Star.

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Sportivul a observat energia și apariția surprinzătoare a vedetei, așa că a vrut să o complimenteze într-un mod original.

Cum stă Codruța Filip cu dragostea

Artista a vorbit despre situația ei amoroasă și a explicat că nu se află într-o relație în momentul de față și nici nu intenționează să o facă prea curând.

Codruța spune că este prea devreme pentru o nouă poveste de iubire și încă are nevoie de timp ca să se refacă complet după divorțul dureros și greu de gestionat din punct de vedere emoțional.

„Nu e nimeni (n.r. în viața ei). Sunt singură. Nu (n.r. nu vrea să fie într-o relație), este devreme. Consider că trebuie să treacă ceva timp pentru mine personal (…) la mine încă este devreme. Nu resping orice, dar pur și simplu cred că e devreme”, a mărturisit Codruța Filip.

Ea a apărut recent la o emisiune filmată cu puțin timp înainte de a anunța divorțul de Valentin Sanfira. Cei doi apar luptând pentru aceeași echipă, plini de energie și zâmbete, nelăsând să se întrevadă niciun fel de problemă de cuplu.

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