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Ce a făcut Codruța Filip cu verigheta după divorțul de Valentin Sanfira. „Da, de ce nu?” Artista a rupt tăcerea după ce a ars rochia de mireasă

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.  Actualizat 29.06.2026, 11:33
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Codruța Filip a vorbit deschis despre deciziile radicale pe care le-a luat imediat după divorțul de Valentin Sanfira, punând capăt speculațiilor din spațiul public. După o căsnicie de aproximativ șase ani, destrămată în urma unei rupturi de încredere, artista a ales o cale neașteptată pentru a se elibera de trecut.

Refugiată în totalitate în muzică, ea a transpus suferința personală în noul său videoclip, însă fanii au rămas uimiți când au aflat că scenele dramatice au fost complet reale. Vedeta a dezvăluit ce s-a întâmplat în intimitatea familiei sale cu simbolurile mariajului și cum a ajutat-o o emisiune de televiziune să nu mai piardă ani din viață.

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Lansarea videoclipului pentru piesa „La nunta ta” a stârnit numeroase controverse, după ce fanii au privit cadrele în care o rochie albă este mistuită de flăcări. Codruța Filip a mărturisit că gestul nu a fost doar o simplă regie artistică, ci a reprezentat oglindirea exactă a unui episod trăit în propria intimitate, unde a fost susținută de tatăl ei. Deși mulți admiratori i-au reproșat pe rețelele de socializare că ar fi putut face un act de caritate, artista a avut un motiv bine întemeiat pentru care a refuzat categoric acest lucru.

„Rochia mea de mireasă a avut aceeași soartă. S-a ocupat tata de lucrurile astea, dar a fost, în intimitatea noastră, un lucru pentru suflet. Lumea menționa că trebuia să o donez sau să o dau unei fete care nu are posibilități. Cu toată dragostea aș fi făcut lucrul ăsta, dacă era rezultatul unei situații fericite.

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Dar atâta timp cât lucrurile n-au stat chiar așa, eu nu vreau să transmit ghinionul meu mai departe sau să aibă parte vreo altă femeie de dezamăgirea pe care am avut-o eu. Și vreau să existe fericire în jurul femeilor în general. Așa am simțit, nu știu dacă e bine sau nu, așa am simțit”, a explicat vedeta.

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Ce se întâmplă cu verigheta după separarea definitivă

Odată ce capitolul legat de rochia de mireasă a fost încheiat într-un mod atât de radical, curiozitatea publicului s-a îndreptat către cel de-al doilea simbol puternic al promisiunilor încălcate: verigheta. Întrebată dacă a luat în calcul varianta de a topi aurul sau de a schimba forma bijuteriei pentru a o purta sub o altă semnificație, Codruța a recunoscut că preferă să nu se grăbească cu deciziile în această privință.

„E încă acolo, văd eu ce fac cu ea. Da, de ce nu? Nu știu, încă nu m-am gândit la asta”, a mărturisit interpreta, potrivit Libertatea, lăsând de înțeles că bijuteria a rămas momentan neatinsă, într-un colț al amintirilor.

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Emisiunea care i-a salvat anii din viață și planurile de viitor

Privind în urmă cu detașare, Codruța Filip recunoaște că momentul de cotitură care a ajutat-o să pună punct unei relații care nu mai funcționa a fost participarea sa la un proiect de televiziune solicitant. Competiția a funcționat ca un catalizator pentru viața ei personală, oferindu-i claritatea de care avea nevoie pentru a nu mai prelungi o agonie sentimentală.

„Să știi că Desafio m-a ajutat foarte mult din punctul ăsta de vedere. Și poate dacă nu era această competiție, mai pierdeam câțiva ani din viață. Așa că sunt foarte recunoscătoare pentru experiența asta din toate punctele de vedere”, a punctat artista.

În ciuda curiozității celor din jur legată de refacerea vieții amoroase sau de o posibilă nouă căsătorie în viitor, Codruța Filip este categorică. Prioritatea ei absolută în acest moment nu o reprezintă o nouă relație, ci procesul delicat de reconstrucție interioară.

„E încă devreme. Mai întâi vreau să mă vindec, vreau să mă regăsesc în totalitate pe mine ca persoană și apoi vedem ce ne rezervă viitorul”, a concluzionat ea, punând accent pe importanța păcii sufletești.

Foto – Facebook / Instagram

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