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Codruța Filip se concentrează pe cariera ei și pare că vrea să lase în urmă trecutul, după divorțul de Valentin Sanfira. Acum, cântăreața a făcut un gest care i-a șocat pe fani. Ea a decis să își ardă rochia de mireasă, într-un gest simbolic. Iată cum s-a întâmplat totul.
„Am să îmbăt și-am să vin la nunta ta / În rochie albă, să fiu mai frumoasă decât ea / Să îți amintești lângă mine cum era / Cum era, cum era să nu mai poți să spui Da”, sunt câteva dintre versurile piesei Codruței Filip.
Fanii au reacționat rapid și i-au transmis mesaje de încurajare, spunându-i că este o femeie frumoasă și inteligentă, cu multe planuri de viitor pe care ar fi bine să se concentreze.
„Nu. O să fiu foarte sinceră și directă. Nu îmi stă mintea la așa ceva, nici măcar nu iau în calcul, pur și simplu, acum vreau să mă bucur de mine, de muzică și de toată munca (…) Pur și simplu, știu că vrea să mă focusez pe tot ceea ce înseamnă carieră”, a declarat Codruța Filip, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars.
A fost înșelată
Codruța Filip a divorțat de Valentin Sanfira, după ce a lăsat de înțeles că ar fi fost înșelată. Ea a făcut. Cei doi au trăit o poveste de dragoste de aproximativ 8 ani de zile.
Artista a fost întrebată dacă a fost vorba despre infidelitate și a confirmat, însă a ținut să spună că nu din partea ei. Ea nu a vrut să intre în detalii legate de felul în care a aflat despre infidelitate, însă s-a arătat extrem de afectată de cele întâmplate.
”Peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut”, a spus Codruța Filip.