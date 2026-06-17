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Codruța Filip se concentrează pe cariera ei și pare că vrea să lase în urmă trecutul, după divorțul de Valentin Sanfira. Acum, cântăreața a făcut un gest care i-a șocat pe fani. Ea a decis să își ardă rochia de mireasă, într-un gest simbolic. Iată cum s-a întâmplat totul.

Codruța Filip, gestul care spune tot: și-a ars rochia de mireasă

Artista a stârnit reacții rapide din partea fanilor, după ce a decis să își ardă rochia de mireasă, într-un gest care simbolizează faptul că a trecut peste suferința cauzată de divorț.

Totul s-a întâmplat în timp ce filma videoclipul unei noi piese. Artista a ars rochia de mireasă în cadrul videoclipului pentru noua ei piesă, care vorbește despre dezamăgirea în dragoste.

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„Am să îmbăt și-am să vin la nunta ta / În rochie albă, să fiu mai frumoasă decât ea / Să îți amintești lângă mine cum era / Cum era, cum era să nu mai poți să spui Da”, sunt câteva dintre versurile piesei Codruței Filip.

Fanii au reacționat rapid și i-au transmis mesaje de încurajare, spunându-i că este o femeie frumoasă și inteligentă, cu multe planuri de viitor pe care ar fi bine să se concentreze.

Cu toate că este singură de ceva timp, Codruța Filip nu se concentrează pe o nouă relație. Artista vrea să muncească la cariera ei și se bucură de viața singură.

Întrebată dacă s-a gândit la calitățile viitorului ei iubit, Codruța a răspuns sincer:

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„Nu. O să fiu foarte sinceră și directă. Nu îmi stă mintea la așa ceva, nici măcar nu iau în calcul, pur și simplu, acum vreau să mă bucur de mine, de muzică și de toată munca (…) Pur și simplu, știu că vrea să mă focusez pe tot ceea ce înseamnă carieră”, a declarat Codruța Filip, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars.

A fost înșelată

Codruța Filip a divorțat de Valentin Sanfira, după ce a lăsat de înțeles că ar fi fost înșelată. Ea a făcut. Cei doi au trăit o poveste de dragoste de aproximativ 8 ani de zile.

Artista a fost întrebată dacă a fost vorba despre infidelitate și a confirmat, însă a ținut să spună că nu din partea ei. Ea nu a vrut să intre în detalii legate de felul în care a aflat despre infidelitate, însă s-a arătat extrem de afectată de cele întâmplate.

”Peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut”, a spus Codruța Filip.

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