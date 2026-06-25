De ce a pierdut Giulia de la Mireasa, sezonul 13, sarcina: „Este ceva foarte întâlnit”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Giulia de la Mireasa, sezonul 13, a aflat din ce cauză a pierdut sarcina. După un control medical, tânăra a descoperit că motivul este unul frecvent întâlnit.

De ce a pierdut Giulia de la Mireasa sarcina

Giulia de la Mireasa a trecut recent printr-un moment greu de gestionat: pierderea unei sarcini. Concurenta a împărtășit deschis cum a primit vestea de la medicul ginecolog și ce înseamnă acest diagnostic pentru șansele sale de a concepe în viitor. Giulia a explicat că, deși a fost un moment dificil, a găsit puterea să meargă mai departe datorită sprijinului iubitului său, Alexandru.

Într-un interviu emoționant la „Mireasa – Direct din culise”, Giulia a povestit că s-a prezentat din nou la medic pentru a înțelege cauza pierderii sarcinii. Specialistul i-a explicat că a suferit un avort menstrual, un fenomen des întâlnit în zilele noastre și care nu indică probleme de sănătate pe termen lung.

„Mi-a răspuns la foarte multe întrebări medicul. Mă simt mult mai eliberată, pentru că acum știu despre ce este vorba. Doamna doctor mi-a spus că ceea ce s-a întâmplat a fost un avort menstrual. A spus că este ceva foarte întâlnit în zilele noastre. A precizat că este ceva care nu ține nici de mine, nici de Alexandru și nici de ei ca medici. Este doar voia lui Dumnezeu și o chestie genetică. Asta nu înseamnă că nu pot avea copii sau că este ceva în neregulă cu mine sau cu Alexandru”, a declarat concurenta, conform Spynews.

Citește și: Mihaela Cavcaliuc și Ștefan Drăguș de la Mireasa, sezonul 11, divorțează. Motivele despărțirii: „I-am spus: «Eu plec»”

Sprijinul lui Alexandru și speranța unui viitor fericit

Legătura dintre Giulia și Alexandru, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din acest sezon al emisiunii, s-a dovedit puternică în fața acestui moment dificil. Cu toate acestea, separarea temporară din cadrul competiției a fost o provocare pentru Giulia.

După ce s-a confirmat sarcina, Alexandru s-a mutat în casa fetelor pentru a fi alături de partenera sa. Totuși, după pierderea copilului, regulile emisiunii l-au obligat să revină în casa băieților, lăsând-o pe Giulia să se adapteze singură unei noi realități.

„Mi-a fost foarte greu. Am adormit foarte greu, m-am și trezit din somn, pentru că mă pișcau țânțarii. Mi-a fost gândul numai la el, dar mă gândesc că mai este foarte puțin până se vor deschide ușile de tot și vom dormi împreună tot timpul”, a mărturisit tânăra.

Foto: Antena 1; Capturi

Urmărește-ne pe Google News