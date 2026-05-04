După un an de relație și câteva luni de căsnicie, Mihaela Cavcaliuc și Ștefan Drăguș de la Mireasa, sezonul 11, au hotărât să se despartă. Primele declarații despre motivele separării.

Mihaela Cavcaliuc și Ștefan Drăguș, cuplu îndrăgit din sezonul 11 al emisiunii Mireasa, au decis să pună punct relației lor. Deși au încercat să își salveze căsnicia, cei doi au ajuns la concluzia că diferențele dintre ei nu pot fi depășite. Fosta concurentă a vorbit deschis despre această despărțire în cadrul podcastului „Galben”, unde a explicat motivele care au dus la acest deznodământ.

Mihaela și Ștefan au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Mireasa, sezonul 11, însă povestea lor de iubire nu a rezistat testului timpului. După un an de relație și câteva luni de căsnicie, cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate. Mihaela a recunoscut că, în ciuda eforturilor depuse, s-au distanțat unul de celălalt odată cu trecerea timpului.

„Să știi că pe partea de dragoste și emoții… au fost, dar cumva ne-am pierdut. Eu cred că în perioada aceasta ne-am pierdut, nu ne-am oferit atenție unul altuia. Ne-am așezat pe scaun, față în față, fără îmbrățișări. I-am spus: «Eu plec, relația asta nu cred că mai există ceva șanse». Și el zice: «Da, sunt de acord. Într-adevăr, nu mai există. Tu ai niște cerințe pe care eu nu pot să ți le ofer, tu ai alte viziuni»”, a declarat Mihaela în podcastul „Galben”, citat de Spynews.

Dorința de a avea o familie nu a fost de ajuns

Pentru Mihaela, unul dintre cele mai mari visuri a fost să își întemeieze o familie alături de Ștefan. La 33 de ani, fosta concurentă și-a exprimat dorința de a deveni mamă și de a avea o familie unită. Totuși, diferențele de viziune și priorități au dus la o răcire între cei doi.

„Am 33 de ani, normal că vreau o familie. Eu da (vreau un copil – n.red.). La mine era în cap că sunt măritată. A fost discuția că gata, fiecare în țara lui, hai să încercăm, dacă o să reușim, o să mergem mai departe, dar fiecare în țara lui. Am pornit la drum cu plânsete, plângeam în Republica Moldova până acasă. Nu îmi mai doresc această relație, deja s-a răcit, paharul s-a golit la maxim. Îl iubesc încă, pare absurd, dar nu pot în două săptămâni să nu îl iubesc”, a mai mărturisit Mihaela, potrivit Spynews.

Deși actele oficiale de divorț nu au fost încă semnate, Mihaela este convinsă că nu mai există șanse de împăcare. Relația lor, care părea promițătoare la început, a ajuns într-un punct mort. „Ne-am pierdut pe parcurs”, spune fosta concurentă, explicând că lipsa de atenție reciprocă și diferențele de viziune au fost decisive.

Mihaela și Ștefan sunt căsătoriți civil, iar nunta era în plan, dar a fost amânată în repetate rânduri. Deși cei doi nu mai comunică, Mihaela își dorește să găsească fericirea și să își construiască un viitor alături de cineva care împărtășește aceleași valori și obiective.

Foto: Antena 1

