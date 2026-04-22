Ema Oprişan, despre relaţia dintre Ella Vişan şi Răzvan Kovacs: „Nu există să fie mama vitregă. Dacă el alege relaţia, să fie fericiţi împreună” / EXCLUSIV

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ema Oprişan a vorbit deschis despre unul dintre cele mai sensibile capitole din viața ei personală: relația dintre fostul partener, Răzvan Kovacs, și Ella Vișan. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, aceasta a făcut o serie de mărturisiri care nu doar că au lămurit anumite aspecte intens discutate în spațiul public, dar au oferit și o perspectivă matură asupra modului în care a ales să gestioneze o situație extrem de delicată, în care sunt implicați și copiii.

„Nu mă simt în măsură să vorbesc despre relaţia lor”

Deși este direct implicată emoțional în această poveste, Ema Oprișan își asumă o poziție surprinzător de rezervată atunci când vine vorba despre relația dintre Răzvan Kovacs și Ella Vişan. Fosta concurentă de la Insula Iubirii ne-a mărturisit clar că nu își dorește să analizeze sau să judece începutul acestei relații, chiar dacă, inevitabil, este afectată de ceea ce s-a întâmplat.

„Nu vreau să intru în relație cu informații legale despre cum au început și ce au făcut, iar povestea lor de relații, de ce ar fi, mie nu mă simt o măsură să discut despre chestia asta, chiar dacă eu sunt implicată direct”, ne-a spus aceasta la Fresh by Unica.

Ce a deranjat-o, de fapt, pe Ema

Chiar dacă nu contestă direct relația în sine, Ema recunoaște că anumite gesturi au afectat-o profund, mai ales modul în care lucrurile au fost expuse public într-un timp foarte scurt. Pentru ea, problema nu a fost existența unei alte femei în viața lui Răzvan, ci lipsa de discreție și rapiditatea cu care anumite momente au ajuns în online.

Aceasta ne-a explicat faptul că, deși nu îi urmărea direct, informațiile ajungeau constant la ea, din toate direcțiile, ceea ce făcea imposibilă ignorarea situației.

„Ce a fost pentru mine deranjant nu a fost faptul că eu primeam poze cu ei din Timișoara când eram la București, a fost faptul că ea a postat niște story.Eu știam de când ea era la Timișoara și știam și de când au început să vorbească. Pentru că lumea nu are nevoie de spioni, nu are nevoie de știri, lumea te informează totul, despre toate„, ne-a mai spus Ema Oprişan.

Mai mult decât atât, anumite detalii aparent banale au căpătat o încărcătură emoțională puternică, tocmai prin contextul în care au fost făcute publice.

„M-a deranjat că după două zile deja posta mâna lui și cu chestii. După piciorul lui, după o jucărie, care spune jucăria preferată a copilului… Niște chestii pe care eu le-am primit de la lume„, a completat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

„Nu există să fie mama vitregă”

Unul dintre cele mai puternice puncte din discursul Emei a fost legat de limitele pe care le trasează în ceea ce privește copilul ei. Deși acceptă ideea că fostul partener își poate reconstrui viața, există lucruri pe care nu le poate accepta.

„Nu. Nu o să existe așa, după tot ce s-a întâmplat. Dacă Răzvan alege chestia asta, atunci să fie fericiți împreună„, a mai spus aceasta.

De la relația cu Răzvan Kovacs și reacția la apropierea lui de Ella Vișan, până la modul în care își definește astăzi rolul de mamă și femeie, Ema ne-a oferit o perspectivă sinceră, fără filtre, asupra unei perioade complicate din viața ei.

Sursa foto: Ringier

Urmărește-ne pe Google News