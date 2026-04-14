Ema Oprișan a vorbit despre adevăratul motiv pentru care nu i-a acordat divorțul lui Răzvan Kovacs, după ce au stabilit de comun acord să meargă pe drumuri diferite. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut mărturii despre momentele dificile din relația ei.

Ema Oprișan, declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au împreună o fetiță, însă relația lor n-a mai putut fi salvată.

Divorțul lor trebuia să fie pronunțat în data de 23 martie, însă Ema a decis să dea înapoi. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a explicat care a fost motivul și de ce nu i-a acordat divorțul.

Invitată în podcastul Biancăi Drăgan, Ema Oprișan a mărturisit de ce nu a vrut să semneze actele de divorț, așa cum trebuia. Totul are legătură cu cei doi copii ai săi, Noah și Luna.

Ema a explicat că Răzvan nu a respectat programul de vizită la care s-au înțeles anterior și a decis că o instanță de judecată va fi mult mai capabilă să ia o decizie corectă, astfel încât copiii să nu simtă prea mult lipsa tatălui.

„El a trecut că o să vadă copiii două ore lunea, două ore miercurea, lucru care nu s-a întâmplat. Eu i-am spus: Poți să vii acasă, să îi vezi oricând, dar nu mă trata pe mine ca pe femeia de dinainte, pentru că eu, acum, sunt doar mama copiilor tăi, nu sunt iubita sau nevasta ta. Când nu s-a respectat ce am pus acolo, atunci nu le-am semnat. Ziua lui a fost pe 21, pe data de 23 trebuia să semnăm. I-am spus înainte: Nu am încredere în tine.

Copiii mei nu pot sta în două ore, iar eu să îmi cresc copiii ca și cum ar avea tată, când tu ai două ore să îi vezi. Te rog frumos, du-te, dă-mă în judecată, iar atunci judecata ne va da un weekend tu, un weekend eu, iar copiii mei vor simți că au un tată real”, a mărturisit Ema Oprișan, la podcastul Face to Face.

A fost dată afară, în stradă, de familia fostului soț

Ema Oprișan a mărturisit că a fost dată afară de familia fostului ei soț, când a mers să își recupereze un act din fosta casă.

Ea a spus că părinții lui Răzvan nu merg să își vadă nepoata.

„Eu am plecat din propria casă cu doi copii, fără bani, fără nimic și m-am simțit abandonată. Mi se pun în cârcă chestiile astea și să mă ia de mână să mă dea afară din casă (n.r. familia lui Răzvan) (…) În loc să se ducă să își vadă nepoata și Răzvan copilul, au preferat să facă cu mine circ”, a mai spus bruneta.

