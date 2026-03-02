Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au depus actele de divorț. „Îi mulțumesc că a plecat, eu nu aș fi avut puterea să îl las!” Mesajul dureros al fostei concurente de la Insula Iubirii

Despărțirea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți ai emisiunii Insula Iubirii, a generat numeroase speculații în ultimele săptămâni. După apariții publice care au alimentat zvonurile unei posibile împăcări, cei doi confirmă acum, separat, că mariajul lor se încheie definitiv. Actele de divorț au fost depuse, iar ultima înfățișare în fața instanței este programată în curând.

Un final anunțat, dar greu de acceptat

Răzvan Kovacs a fost primul care a făcut publică despărțirea, surprinzându-i pe cei care le urmăreau povestea. La scurt timp, o fotografie în care apăreau împreună cu copiii a reaprins speranțele fanilor. Ema Oprișan a simțit însă nevoia să clarifice situația și a făcut-o printr-un mesaj emoționant, în lacrimi, pe Instagram:

„Pe data de 18 februarie, am depus actele de divorț. A fost cadoul de ziua mea. Pe data de 23, cred, este ultima înfățișare, este cadoul de ziua lui”, a declarat Ema, vizibil afectată. Ea a explicat că aparițiile lor comune au avut un singur scop: „Dacă ne-ați văzut împreună până acum este pentru că eu nu mi-am dorit să se ajungă în această situație. Copiii mei îl iubesc și mi-aș fi dorit să putem să păstrăm o relație de părinți pentru ei.”

O ruptură dureroasă pentru Ema Oprișan

Fosta concurentă recunoaște că îi este extrem de greu să gestioneze separarea, mai ales pentru că încă are sentimente puternice pentru tatăl fetiței sale. „Eu nu pot să fac chestia asta. Nu știu cum să fiu prietena cu omul pe care îl iubesc”, mărturisește ea.

Ema lasă să se înțeleagă că inițiativa divorțului i-a aparținut lui Răzvan, iar acest lucru o afectează profund. „Îi mulțumesc, pentru că a plecat și își vede de viață, pentru că eu nu aș fi avut puterea să îl las, indiferent de circumstanțe”, spune tânăra, adăugând că speră ca timpul să o ajute să se vindece.

Deși Răzvan nu a oferit declarații suplimentare după anunțul inițial al despărțirii, gesturile sale – inclusiv depunerea actelor de divorț – arată că decizia este fermă. Ema confirmă acest lucru, subliniind că el a fost cel care a făcut pasul final: „Fericirea lui nu este lângă mine.”

Un mesaj pentru cei care trăiesc povești asemănătoare

În ciuda durerii, Ema transmite un mesaj matur și sincer celor care o urmăresc: „Concluzia este: ca să aveți o viață fericită, nu așteptați să ajungeți să iubiți doar voi și să respectați.”

Pentru ea, această postare reprezintă „punctul final” al unei povești care a început cu speranță, dar se încheie cu o lecție dureroasă despre iubire, respect și limite.

Foto – Facebook / Instagram

