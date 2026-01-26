Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-au despărțit după o relație tumultuoasă și patru ani plini de încercări. Răzvan a anunțat despărțirea pe Instagram, dezvăluind momentele dificile prin care au trecut.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-au despărțit

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți ai sezonului 7 Insula Iubirii, au decis să-și încheie relația după patru ani plini de provocări. Deși au încercat să depășească obstacolele și fie o familie unită, cei doi au realizat că sunt mult prea diferiți. Răzvan a fost cel care a anunțat despărțirea pe rețelele sociale, dezvăluind lupta interioară prin care a trecut.

Răzvan Kovacs, care este DJ, a recunoscut că relația lor a fost marcată de dificultăți încă de la început. „Salut, sunt Răzvan și da… Am obosit, am obosit să postez în omul perfect, sau în relația perfectă… Relația noastră a început frumos, cu sacrificii, cu zboruri și ore întregi în apel video. Dar toate astea au trecut repede pentru că subsemnatul a dat-o de gard rapid”, a scris el pe Instagram.

Dragostea lor a trecut prin numeroase încercări, inclusiv participarea la Insula Iubirii. În timpul emisiunii, Răzvan a călcat strâmb cu ispita Daria, dar Ema a ales să treacă peste episodul dureros. La finalul show-ului, cei doi au anunțat că vor deveni părinți. Luna, fetița lor, s-a născut chiar în perioada de difuzare a emisiunii, însă presiunea mediatică a afectat profund relația de cuplu. „Din păcate, pentru noi daunele au fost iremediabile”, a mărturisit Răzvan.

Răzvan Kovacs a decis să plece de acasă

În mesajul său emoționant, Răzvan a vorbit despre reproșurile constante și certurile care au continuat de-a lungul anilor, în ciuda eforturilor de reconciliere. „Mi-am dorit să fim împreună toți patru, pentru că credeam că asta meritam. Speram să putem depăși situația… din păcate, reproșurile nu s-au oprit, din contră, acum aveam și altele”, a explicat el. Cu toate acestea, Răzvan a subliniat că nu își dorește să o pună pe Ema într-o lumină proastă, recunoscând dragostea și devotamentul ei pentru copii și familie.

Acum, Răzvan a luat o decizie dificilă: să se retragă complet din viața fostei sale familii pentru binele celor mici. „Îmi doresc atât de mult ca EI (Noah și Luna) să crească în armonie încât eu o să mă sacrific… O să dispar din viața voastră. Nu e cea mai bună variantă și cu siguranță nici cea mai ușoară… din păcate, toate celelalte nu au funcționat. Noah și Luna: Tati, vă iubește!”, a scris el emoționat.

Despărțirea celor doi a fost confirmată și de faptul că Răzvan și-a șters toate fotografiile în care apărea alături de Ema de pe rețelele sociale. Totuși, Ema a păstrat imaginile de familie pe profilul ei de Instagram, unde încă se poate vedea o fotografie de profil în care apar alături de cei doi copii, Noah și Luna. Noah este fiul Emei dintr-o fostă relație.

