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Oana Roman, mărturisiri despre cele mai grele momente din viața ei: „Au lăsat niște traume care nu trec niciodată” / Exclusiv

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Oana Roman a fost una dintre invitatele speciale de la Unica Urban Party 2026, unde a vorbit deschis despre familie și schimbările importante din viața sa. Vedeta a dezvăluit ce vară și-ar dori să retrăiască, ce fel de mamă este și cum a reușit să slăbească un număr impresionant de kilograme în ultimele luni.

Oana Roman, mărturisiri despre familie, cele mai grele momente din viața ei și recunoștință

Pentru Unica.ro, Oana Roman a vorbit despre relația cu fiica sa, despre lecțiile învățate din cele mai dificile momente ale vieții, planurile de vacanță din această vară și micile obsesii care îi aduc bucurie în prezent. Află din rândurile de mai jos ce mai spune vedeta despre recunoștință, reziliență și echilibrul pe care încearcă să îl păstreze în viața de zi cu zi.

Bună seara, Oana, și bine ai venit la petrecerea Unica Urban Party 2026!

Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație!

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Eu am o problemă cu proverbele românești, pentru că multe mi se par groaznice și încerc să evit să le folosesc pe multe. Sunt, totuși, niște vorbe în limba română care sunt foarte haioase și care sunt foarte greu de tradus în altă limbă, pe care un străin nu le-ar înțelege niciodată. „E frumos rău.” Sau lucruri din astea. Pare un nonsens, dar pentru noi au un sens. Cred că asta cu „e frumos rău” o spun destul de des, deși ea nu e neapărat corectă.

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Dacă ai putea retrăi o singură vară din viața ta, ce vară ai vrea să fie?

Au fost multe veri frumoase, multe, multe. Verile copilăriei, la Râmnicu Vâlcea, la mătușa mea care m-a crescut. Mi-ar plăcea să pot retrăi măcar o vară din copilăria mea. Am stat la ea până am început școala, după aia mergeam în fiecare vară. Când aveam 5-6-7 ani, mi-aș dori foarte mult să pot retrăi perioada aceea.

Recent ai trecut printr-o transformare, ai slăbit mai multe kilograme. Cum ai reușit?

Am fost la doctor, am făcut analize, am făcut o cântărire din aceea specială și am primit un plan foarte bine pus la punct împreună cu Iza. Facem analize o dată la două sau la trei luni și totul este foarte bine monitorizat. Și atunci când e monitorizat și când un doctor îți spune exact ce e de făcut, sunt și rezultate.

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„Toate m-au făcut cumva mai puternică, dar, în același timp, au lăsat și traume”

Ce fel de mamă ești? Mai relaxată? Mai serioasă?

Depinde de context. Sunt destul de relaxată. Dar, în același timp, ea știe foarte clar că există limite și înțelege foarte clar momentul în care vrea să treacă o limită și trebuie să se oprească.

Pentru cineva care trece printr-un moment dificil acum, poți vorbi despre un moment dificil pentru tine care te-a făcut omul de astăzi?

Am avut foarte multe momente dificile în viața mea, cât pentru zece vieți, și toate m-au făcut cumva mai puternică, dar, în același timp, au lăsat și traume. Pentru că eu cred că acest discurs care spune că, uite, o vorbă românească, „ce nu te omoară te face mai puternic”, e pe jumătate adevărat. Pentru că da, poate nu te omoară, poate îți dă o anumită putere, dar îți lasă niște traume care nu trec niciodată. Și atunci poate ar fi bine să nu ți se întâmple totul, știi? Atât de des.

Pentru ce ești recunoscătoare în acest moment?

Pentru absolut tot sunt recunoscătoare. Pentru viața mea, pentru copilul meu, pentru prietenii mei, pentru absolut tot.

Ai planuri de vacanță în perioada următoare?

Da, bineînțeles. Plecăm acum sâmbătă în Franța, la prietenele mele din Cannes, după aia o să plecăm probabil în Grecia, o să plecăm și la noi, la mare, și tot o să plecăm așa.

Și care este obsesia ta în acest moment? Un film, un serial, ceva de mâncare, orice?

Ceva de mâncare: mănânc încontinuu roșii cu caș. Și mă uit de vreo lună la S.W.A.T., care are opt sezoane și de-abia am ajuns la sezonul 4. Sunt absolut obsedată de el. Mai am patru sezoane de parcurs.

Foto: Captură video

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