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Radu Mazăre Jr. și Roxana Vașniuc au comentat apariția lor recentă împreună, care a generat speculații despre o potențială legătură romantică.

Radu Mazăre Jr. și Roxana Vașniuc, adevărul despre relația lor

Radu Mazăre Jr. și Roxana Vașniuc au fost surprinși împreună, stârnind un val de speculații în mediul online. Ulterior, cei doi au vorbit pentru Spynews despre relația și planurile lor de viitor, clarificând zvonurile apărute.

Roxana Vașniuc, recent divorțată și revenită în lumina reflectoarelor, a explicat că fotografiile alături de Radu Mazăre Jr. fac parte dintr-o campanie de promovare a litoralului românesc. „Înțeleg curiozitatea presei prin prisma noului meu statut, dar realitatea ține strict de activitatea mea profesională. Postarea cu Radu Mazăre Jr. promovează brandingul de pe litoral, din poziția mea de femeie independentă și curtată în zona media, aleg să îmi canalizez energia doar acolo unde există respect, maturitate și apreciere reală”, a declarat Roxana Vașniuc, pentru Spynews.

La rândul său, Radu Mazăre Jr., recunoscut pentru implicarea sa în proiecte de promovare a stațiunii Mamaia, a subliniat că parteneriatul cu Roxana este exclusiv de natură profesională.

„Nu știu dacă toată lumea observă că sunt cel mai mare promotor al litoralului și al stațiunii Mamaia. În acest context, rolul meu este de a mă împrieteni și de a atrage oameni alături de mine care să mă ajute să îndeplinesc acest obiectiv. Și, cum Roxana are și ea, la rândul ei, o bază solidă de urmăritori online și este o persoană cunoscută…”, a explicat el, pentru sursa citată.

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Roxana Vașniuc: „Între noi există o energie bună”

Roxana a mai dezvăluit că între ea și Radu există o conexiune profesională bazată pe o energie bună, ceea ce le-a deschis calea către noi colaborări. Cei doi urmează să filmeze săptămâna viitoare pentru un proiect special de televiziune, iar vedeta a lăsat să se înțeleagă că acesta ar putea fi doar începutul unei frumoase colaborări.

„Între noi există o energie bună, motiv pentru care săptămâna viitoare filmăm împreună pentru un proiect special de televiziune. Dumnezeu are un mod atât de minunat de a ne ghida pașii. El deschide uși noi exact la momentul potrivit și simt că totul se aranjează cu multă binecuvântare. Veți avea parte de multe surprize în viitorul apropiat, căci viața bate filmul!”, a adăugat Roxana.

În ceea ce privește speculațiile apărute, Radu Mazăre Jr. a fost clar: o simplă fotografie nu trebuie interpretată greșit.

„Am făcut o poză, cum fac cu toată lumea și cu multă lume care vine să facă o poză cu mine. Da, oamenii, în general, se grăbesc să pună etichete. Dar eu ți-am spus care este situația. Fac poze cu oricine, adică nu asta este problema. Mai mult decât atât, din faptul că mă cunoașteți și pe mine de ceva timp, știți că viața mea personală tot timpul a fost una privată și nu am hotărât acum să o fac altfel. Deci, în ceea ce mă privește pe mine, pozele nu înseamnă nimic”, a spus Radu.

Foto: Instagram

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