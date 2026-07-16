Olga Barcari s-a despărțit de noul iubit pentru a cincea oară: „Am făcut scandal”

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Olga Barcari nu are parte de liniște. Vedeta a dezvăluit că s-a despărțit din nou de iubitul ei, pentru a cincea oară în câteva luni. Ea recunoaște că certurile dintre ei apar de la lucruri mărunte, însă acestea sunt din ce în ce mai dese. Iată ce declarații a făcut.

Olga Barcari s-a despărțit din nou de iubit

Fosta concurentă Asia Express nu a mai vorbit cu iubitul ei de câteva zile. Cei doi s-au despărțit după o nouă ceartă. Ea a dezvăluit că este într-o relație cu un bărbat, însă nu a vrut să dezvăluie identitatea acestuia.

Bruneta spune că relația ei trece printr-o perioadă tensionată și a recunoscut că deși e împreună cu iubitul ei de doar câteva luni, deja s-au despărțit de mai multe ori.

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Ea recunoaște că se implică foarte mult într-o relație, dar când afecțiunea nu îi este împărtășită în aceeași măsură, devine impulsivă.

„Știi cum e cu iubitul? Eu cred că m-am despărțit de iubitul meu de cinci ori până acum. Lasă, să nu vorbim despre asta, că suntem într-o ceartă acum. Da, era în cadru și acum este în cadru, dar nu e de două zile. Nu știu ce o să fie, că eu… Lasă că-ți povestesc eu.

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E un băiat foarte mișto. Ne-am certat zilele astea, că eu sunt genul de persoană care oferă foarte multă dragoste. Dacă nu mi se răspunde la fel, în câteva minute deja ne despărțim. El are acum niște treburi de rezolvat, iar eu sunt foarte… foarte așa. Ca femeile, știi cum suntem’, a declarat Olga la Dan Capatos Show.

Speră la o împăcare

Cu toate că spune că au existat multe certuri, Olga Barcari nu exclude o împăcare, cu toate că lucrurile nu au stat prea bine și nu au mai vorbit de ceva timp. Ea spune că încearcă să îi ofere partenerului său timpul și spațiul necesar, așa că se abține să nu îl contacteze.

„Categoric, da, există șansa să ne împăcăm. Încerc să mă abțin să nu-i scriu. Nu-l presez cu nimic. De ce să-l presez? Mie îmi place să mă iubească dacă este acolo. În fine, cinci certuri… nu au fost certuri. Au fost din astea. I-am scris și nu mi-a răspuns nu știu câte ore, iar eu am făcut scandal’, a adăugat aceasta.

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