Cosmina Păsărin, poveste de iubire cu un DJ celebru. Cei doi formează un cuplu discret de 4 ani

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Cosmina Păsărin, vedeta anilor 2000, trăiește o poveste de iubire discretă cu DJ Alex Gully, partenerul său de câțiva ani. La 43 de ani, aceasta îmbină armonios viața personală cu o carieră activă în divertisment.
Cosmina Păsărin răiește o poveste de dragoste liniștită și fericită alături de partenerul său, DJ-ul Alex Gully, alături de care formează un cuplu de câțiva ani. Relația lor este una profundă și bazată pe înțelegere reciprocă, așa cum a descris chiar ea într-un interviu emoționant din 2024.
„El a făcut primul pas, bineînţeles. Suntem deja de doi ani împreună şi lucrurile merg foarte bine între noi. Avem o relaţie foarte liniştită, o relaţie normală, în care discutăm şi încercăm să ne înţelegem de fiecare dată unul pe celălalt”, spunea vedeta în urmă cu doi ani.
Fanii o cunosc pe Cosmina încă din perioada în care strălucea pe micile ecrane, debutând în celebra emisiune «Vara Ispitelor». De atunci, a traversat cu succes zeci de proiecte în televiziune, radio, dar și în cinematografie, devenind un nume sinonim cu eleganța și profesionalismul.
În plan personal, vedeta a trecut printr-o provocare majoră: diagnosticarea cu psoriazis, o afecțiune autoimună care i-a impus schimbări în stilul de viață.
Într-un moment de sinceritate, Cosmina Păsărin a împărtășit cum această boală i-a schimbat perspectivele: „Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită şi în anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea. Mi s-a depigmentat pielea, mi-au apărut pete, e destul de nasol. Am fost la medic şi mi-a zis că nu este foarte grav, dar trebuie să mă feresc de soare”.
Astăzi, Cosmina Păsărin se concentrează pe sănătatea ei și pe relația cu partenerul. Deși a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, vedeta are o carieră activă în organizarea și prezentarea evenimentelor, rămânând un simbol al feminității și forței interioare.
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