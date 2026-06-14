Cosmina Păsărin, poveste de iubire cu un DJ celebru. Cei doi formează un cuplu discret de 4 ani

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Cosmina Păsărin, vedeta anilor 2000, trăiește o poveste de iubire discretă cu DJ Alex Gully, partenerul său de câțiva ani. La 43 de ani, aceasta îmbină armonios viața personală cu o carieră activă în divertisment.

Cosmina Păsărin iubește un DJ celebru

Cosmina Păsărin răiește o poveste de dragoste liniștită și fericită alături de partenerul său, DJ-ul Alex Gully, alături de care formează un cuplu de câțiva ani. Relația lor este una profundă și bazată pe înțelegere reciprocă, așa cum a descris chiar ea într-un interviu emoționant din 2024.

„El a făcut primul pas, bineînţeles. Suntem deja de doi ani împreună şi lucrurile merg foarte bine între noi. Avem o relaţie foarte liniştită, o relaţie normală, în care discutăm şi încercăm să ne înţelegem de fiecare dată unul pe celălalt”, spunea vedeta în urmă cu doi ani.

Fanii o cunosc pe Cosmina încă din perioada în care strălucea pe micile ecrane, debutând în celebra emisiune «Vara Ispitelor». De atunci, a traversat cu succes zeci de proiecte în televiziune, radio, dar și în cinematografie, devenind un nume sinonim cu eleganța și profesionalismul.

Chiar dacă prezențele sale pe micul ecran sunt mai rare în ultimii ani, Cosmina Păsărin continuă să lucreze cu pasiune ca MC pentru evenimente sau în diverse proiecte speciale.

„Îmi place să cred că reușesc să aduc un strop de bucurie oriunde merg – fie că e pe scenă sau în cadrul unor colaborări artistice”, spunea ea într-un interviu recent.

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Diagnosticul care i-a schimbat viața

În plan personal, vedeta a trecut printr-o provocare majoră: diagnosticarea cu psoriazis, o afecțiune autoimună care i-a impus schimbări în stilul de viață.

Într-un moment de sinceritate, Cosmina Păsărin a împărtășit cum această boală i-a schimbat perspectivele: „Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită şi în anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea. Mi s-a depigmentat pielea, mi-au apărut pete, e destul de nasol. Am fost la medic şi mi-a zis că nu este foarte grav, dar trebuie să mă feresc de soare”.

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Astăzi, Cosmina Păsărin se concentrează pe sănătatea ei și pe relația cu partenerul. Deși a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, vedeta are o carieră activă în organizarea și prezentarea evenimentelor, rămânând un simbol al feminității și forței interioare.

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Sursă foto: Instagram

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