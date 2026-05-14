Ramona Olaru a răbufnit și a recunoscut de ce s-a despărțit de Steve Ant: „Voi ați putea să stați cu unul care…?”

Ramona Olaru s-a săturat de întrebările cu privire la motivul pentru care s-a despărțit de iubitul său grec, Steve Ant. Vedeta a revenit în centrul atenției odată cu relația ei cu artistul, însă lucrurile nu s-au terminat cu bine. Acum, ea le-a dat o replică celor care o întreabă de ce s-a despărțit de fostul iubit.

Ramona Olaru dă cărțile pe față după despărțirea de Steve Ant

Asistenta de la Neatza este o femeie liberă din nou. Ea a fost întrebată în repetate rânduri de ce s-a despărțit de Steve Ant. Fără să facă prea multe declarații pe subiect sau chiar să confirme despărțirea, vedeta a dat o replică plină de umor, în stilul ei caracteristic.

„Bună dimineața, minunaților! M-aţi înnebunit toţi! “De ce v-ați despărțit?” Ce întrebare e asta? Voi ați putea să stați cu cineva care va leargă toată ziua cu parul? Nici el n-a putut!”, a spus Ramona Olaru, plină de umor.

Zvonurile spun că relația celor doi nu a durat prea mult timp, chiar dacă relația părea că merge perfect. Pare că lucrurile s-au schimbat după întoarcerea din Tenerife, iar fanii au observat că interacțiunile online s-au oprit, iar asistenta de la Neatza a început să iasă mai mult cu prietenele, în timp ce cântărețul grec era surprins singur prin București, la locurile de lux.

Nu a confirmat ruptura

Ramona Olaru a spus că nu vrea să comenteze subiectul relației cu Steve, însă nu a infirmat despărțirea.

„Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”, a spus Ramona.

Ce spune despre căsătorie

Recent invitată într-un podcast, Ramona Olaru a atins și subiectul căsătoriei. Ea spune că nu consideră că durata unei relații nu garantează succesul unei căsnicii și că oamenii ar trebui să își asume experiențele prin care trec.

„Oare când mă cere? Poate să fie și după o săptămână, mă crezi? Nu e nicio grabă. Nu mă mai arunc nicăieri, în curând am 37 de ani și dacă nu trăiești cele mai pline de emoții momente, atunci, pe moment, nu le mai trăiești niciodată. Dacă noi, amândoi, simțim, lasă că avem timp să ne cunoaștem în avion până la destinație. E ok. Așa, și dacă se rupe, se rupe…

Dar de ce trebuie să plecăm cu asta? Poate nu se rupe. Poate te cunoști suficient în 6-7 ani, te căsătorești atunci, dar îți dai seama că nu merge după două luni. Nu așa stau lucrurile. Nu sunt de acord cu tine!”, a spus Ramona Olaru.

Asistenta de la Neatza a spus că oamenii ar trebui să își trăiască relațiile fără teama de eșec.

