Ramona Olaru, declarații neașteptate după despărțirea de Steve Ant. „Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine!” Ce pretenții are de la viitorul partener

Ramona Olaru revine în centrul atenției cu o serie de declarații care au stârnit deja un val de reacții în mediul online. După separarea de Steve Ant, afaceristul grec alături de care părea să-și fi găsit liniștea, asistenta de la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani” a decis să nu mai lase loc de interpretări în ceea ce privește viața sa sentimentală.

Vedeta și-a redefinit public așteptările, impunând criterii financiare stricte pentru orice viitor pretendent, demonstrând că experiențele trecute au transformat-o într-o femeie care știe exact ce merită și, mai ales, ce nu este dispusă să ofere.

Bariera financiară în dragoste: „Nu o să iau unul sărac”

Într-o lume în care mulți preferă să evite subiectul banilor în relații, Ramona Olaru a ales calea sincerității brutale. În cadrul unui podcast moderat de Cătălin Moroșanu, vedeta a explicat că stabilitatea financiară a partenerului este o condiție eliminatorie. Aceasta a subliniat că parcursul său profesional și nivelul la care a ajuns îi dau dreptul să ceară un partener pe măsură, refuzând categoric rolul de „întreținător” într-o eventuală relație.

„Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine și să trebuiască să îl întrețin eu. O susțin în continuare și nu o să iau unul sărac, ca să știți! Sub nicio formă! Să-l întrețin eu, să îi dau eu bani de țigări”, a declarat Ramona Olaru, vizibil asumată. Vedeta a taxat dur atitudinea unor bărbați care, deși nu au o bază materială solidă, emit pretenții exagerate de la o femeie de succes: „Tu mă vrei pe mine la nivelul la care sunt, vii un mucea la mine și ai pretenții, nu?”.

Filosofia „vieții roz” și eliminarea instantanee a stresului

Pe lângă aspectele financiare, Ramona Olaru a adoptat o tactică nouă și în ceea ce privește echilibrul emoțional. Întrebată în platoul emisiunii unde lucrează despre modul în care gestionează presiunea cotidiană, ea a dezvăluit că nu mai permite nimănui să îi umbrească fericirea. Pentru asistentă, „curățenia” în rândul prietenilor sau al iubiților a devenit o rutină zilnică necesară pentru a-și păstra energia pozitivă.

„Acum eu elimin stresul în fiecare zi. De fiecare dată când apare, îl elimin pe moment. Nu mai stau la discuții. Viața mea este prea roz ca să fie întunecată de chestiile astea nepotrivite”, i-a răspuns ea lui Dani Oțil. Această atitudine radicală vine ca un mecanism de protecție după o perioadă în care relațiile sale au fost intens mediatizate și, ulterior, încheiate brusc, în ciuda aparențelor romantice de pe rețelele de socializare.

O lecție de respect de sine sau un pragmatism controversat

Deși poziția ei poate fi considerată controversată, Ramona Olaru susține că nu face altceva decât să își protejeze munca și evoluția. Vedeta pare decisă să ignore criticile celor care o acuză de materialism, punând preț pe confortul propriu și pe o dinamică de cuplu în care ambii parteneri să fie egali din punct de vedere al resurselor.

Prin aceste declarații, ea transmite un mesaj clar: perioada compromisurilor a apus, iar viitorul bărbat din viața ei va trebui să fie nu doar un sprijin moral, ci și un partener care să îi poată susține stilul de viață fără a deveni o povară financiară.

