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Ramona Olaru, dezvăluiri despre viața sentimentală: „Dacă ieși la masă cu un bărbat, nu înseamnă că ai avut un milion de bărbați!” Câți iubiți a avut până acum

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Ramona Olaru a decis să pună punctul pe i și să spulbere definitiv toate speculațiile care s-au creat în jurul vieții sale sentimentale de-a lungul anilor. Asistenta de televiziune a vorbit deschis despre realitatea din spatele titlurilor bombastice din presă.

Ea a demontat imaginea de femeie care schimbă partenerii frecvent, dezvăluind numărul exact al bărbaților care au făcut, cu adevărat, parte din viața ei.

Adevărul despre numărul de relații din viața vedetei

Sătulă să fie asociată cu fiecare bărbat alături de care este surprinsă la masă sau în oraș, Ramona Olaru a ținut să precizeze că numărul relațiilor sale serioase este mult mai mic decât s-ar putea crede. Realitatea este complet diferită față de scenariile scrise adesea în spațiul public, vedeta punctând faptul că a mizat întotdeauna pe stabilitate atunci când a fost vorba de sentimente curate.

„4 iubiți. Ăla 4 ani, ăla 5 ani, ăla 5 ani, ăla 7 ani. Ăsta este un mit. Toată lumea are impresia că dacă scrie presa ‘Noua cucerire a Ramonei’ sau ‘Noul iubit al Ramonei’, dacă vorbești cu cineva, dacă ieși la masă cu un bărbat, dacă ieși o săptămână-două, o lună, nu înseamnă că ai avut un milion de bărbați.

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Nu înseamnă. Înseamnă că te-ai dus să cunoști oameni. Dacă voi vreți să trăiți așa, fără să cunoarșteți un om, să îl luați acasă, e treaba voastră, eu nu”, a mărturisit vedeta în cadrul podcastului Poftă Bună cu Radu Dumitru.

Tăcere în privința despărțirii de Steve Ant

O altă poveste intens mediatizată a fost cea dintre ea și Steve Ant. Deși fanii au asaltat-o cu întrebări legate de motivele care au dus la ruperea legăturii, mai ales după ce fostul partener s-a afișat rapid cu o nouă cucerire, Ramona a preferat să trateze situația cu mult umor și să nu lase loc de interpretări dramatice sau detalii intime în spațiul public.

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„Bună dimineața, minunaților! M-aţi înnebunit toţi! De ce v-ați despărțit?’ Ce întrebare e asta? Voi ați putea să stați cu cineva care va leargă toată ziua cu parul? Nici el n-a putut! Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”, s-a limitat să declare asistenta TV, păstrând discreția asupra motivelor reale.

Ramona Olaru, mesaj plin de umor despre despartirea de SteveIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Cum arată prezentul pentru asistenta TV

În momentul de față, Ramona Olaru se declară o femeie împlinită, pe deplin independentă și extrem de liniștită cu statutul său actual. Perioada de singurătate nu o sperie, ci din contră, o ajută să se focuseze pe propria persoană și pe evoluția sa profesională. Totuși, ea rămâne deschisă pentru momentul în care în viața ei va apărea un bărbat puternic, capabil să îi fie un adevărat sprijin.

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„Sunt foarte bine, sunt singură. Într-adevăr, eu nu zic că trebuie să stai singură toată viața, e mișto să ai un om pe care să te bazezi, după care să te ghidezi, care să îți să fie lider și de la care să înveți lucruri”, a concluzionat Ramona Olaru, demonstrând că știe exact ce își dorește de la viitor.

Foto – Facebook / Instagram

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