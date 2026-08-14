Mihai Trăistariu, imagine rară alături de fratele lui, Constantin: „L-am cazat într-unul dintre apartamentele mele” 

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Mihai Trăistariu și-a surprins urmăritorii cu o fotografie rară în care apare alături de fratele său mai mare, Constantin. Acesta locuiește în Germania, însă a venit în România împreună cu familia, iar cei doi frați au acum ocazia să petreacă mai mult timp împreună. Artistul a povestit că i-a cazat pe toți la unul dintre apartamentele sale de la malul mării.

Mihai Trăistariu, fotografie alături de fratele mai mare

Constantin, fratele lui Mihai Trăiastariu, se află în vacanță în România, alături de familie. Cu această ocazie, cântărețul a publicat o fotografie cu ei doi pe rețelele sociale. Fratele mai mare al artistului locuiește în Germania, alături de familia lui.

Artistul a povestit că fratele lui se gândește să revină în România, pentru că afacerile nu mai merg atât de bine în Germania. El le-a povestit internauților despre dilema fratelui său și i-a întrebat dacă ar trebui să se mute înapoi în țară sau să rămână în afară.

„A venit frate-meu la mare. Constantin. Cu familia. I-am cazat la unul dintre apartamentele mele din Mamaia Nord. Azi am ieșit să luăm prânzul împreună. Și să mai depănăm amintiri. Îmi tot zice că e sătul de Germania, că nu prea mai merge treaba acolo și că s-ar muta în România cu soția și copiii… Nu știu ce să-i zic… I-aș zice doar că la noi nu e, în niciun caz, mai bine decât afară.

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Voi… ce spuneți? Să se mute înapoi în România? Sau să rămână în Germania? Acolo are clienții lui deja… pune gresie, faianță de peste 15 ani”, a spus Mihai Trăistariu.

Cu ce se ocupă fratele lui Mihai Trăistariu

Constantin Trăistariu a plecat din România și a decis să își construiască o viață în afară. El a ajuns aș lucreze în Anglia și Suedia, însă s-a stabilit în Germania, alături de familia lui.

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El lucrează în construcții și chiar a obținut cetățenia în Germania, unde locuiește de 10 ani.

„Și eu am un frate, în Germania, acolo locuiește de 10 ani, și-a luat cetățenie, s-a însurat. Și-a deschis și o firmă de construcții, are un angajat, pune gresie și faianță. Constantin a preferat străinătatea. A mai lucrat prin Anglia, prin Suedia, a tot muncit pe afară. A preferat străinătatea, căci, cu banii de aici, se chinuia rău, nu îi ajungeau pentru nimic. Acum, cu banii din Germania, și-a cumpărat mașină, are familie, trăiește bine, se descurcă”, povestea în urmă cu ceva timp, Mihai Trăistariu, pentru Click!

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