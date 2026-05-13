  MENIU  
Home > Vedete > Mihai Trăistariu, critici după prima semifinală Eurovision 2026: „O hărmălaie de genuri muzicale”

Mihai Trăistariu, critici după prima semifinală Eurovision 2026: „O hărmălaie de genuri muzicale”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Trăistariu critică pierderea muzicalității la Eurovision 2026, dominat de efecte vizuale și teme întunecate. Artistul apreciază însă energia Moldovei și vede șanse bune pentru România datorită vocii Alexandrei Căpitănescu.

Mihai Trăistariu, critici după prima semifinală Eurovision 2026

Mihai Trăistariu, unul dintre artiștii emblematici ai României la Eurovision, a urmărit cu atenție prima semifinală a ediției din 2026 și a venit cu observații care ridică semne de întrebare despre direcția artistică a concursului.

mihai traistariu fotoIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Deși impresionat de producția vizuală grandioasă și scenografia aniversării a 70 de ani, artistul consideră că muzicalitatea evenimentului începe să fie eclipsată de spectacolul vizual.

„Scena = de senzație, grafica … 12 points. Piesele s-au modernizat mult. Uneori nu reții mai nimic. Dar sunt moderne! Însă… după opinia mea… se pierde muzicalitatea”, a declarat Trăistariu, subliniind că refrenele memorabile, odinioară o marcă a Eurovisionului, sunt acum înlocuite de fragmente muzicale care servesc mai degrabă ritmului și dinamicii decât mesajului emoțional.

Prinși împreună!! Zvonurile sunt adevărate! Chiar formează cel mai nou cuplu din showbiz! Au vrut să se ascundă, dar fotografii i-au prins!! Wooow!!
Prinși împreună!! Zvonurile sunt adevărate! Chiar formează cel mai nou cuplu din showbiz! Au vrut să se ascundă, dar fotografii i-au prins!! Wooow!!
Recomandarea zilei

Citește și: Cum arăta Chef Alexandru Sautner la începutul carierei. Ce hobby-uri are celebrul jurat de la „Chefi la cuțite”

Citește și: Cine este iubitul lui Răzvan Botezatu. Influencerul preferă să îl țină departe de ochii curioșilor: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”

Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Recomandarea zilei

Artistul, despre schimbarea stilului muzical

Mihai Trăistariu a remarcat o schimbare evidentă în stilul pieselor de anul acesta, observând o preferință pentru diversitatea genurilor, dar și o lipsă de poezie în versuri.

„Nu mai auzi refrene clare, ci frânturi de versuri, strofe încropite pentru ritm și dinamică. Nu se mai scrie poezie la Eurovision. Noul trend pare să fie o harmalaie de genuri muzicale și o diversitate cât mai mare de artiști”, a explicat el.

Mai mult, artistul și-a exprimat nemulțumirea față de temele vizuale întunecate adoptate de mulți dintre concurenți, care au creat spectacole dramatice dar, în opinia lui, prea apăsătoare.

„Prea mult cântat despre draci, vârcolaci, IAD, purgatoriu… Toți se vor diavoli și se îmbracă în negru!”, a comentat acesta, referindu-se la show-urile elaborate și costumele extravagante care au dominat scena.

Citește și: Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea, Luca, și cu mama băiatului, Irina

Citește și: Carmen Grebenișan a izbucnit în plâns, invitată la Denise Rifai. Dezvăluiri emoționante din viața ei: „Îmi amintesc fiecare secundă”

Mihai Trăistariu laudă Republica Moldova

În ciuda criticilor generale, Mihai Trăistariu a avut cuvinte de laudă pentru reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care a demonstrat o evoluție remarcabilă.

„Mult mai bine decât în finala Moldovei. Super energie. S-a ridicat mult momentul lor. Încă o dovadă că un show reușit ridică piesa! Ca dovadă că au crescut mult în sondaje”, a spus artistul, subliniind impactul pozitiv al unui spectacol bine pus la punct.

Pe lângă Moldova, Mihai Trăistariu a analizat și alte prestații din semifinală. Despre Suedia, artistul a spus că i s-a părut „cam șters”, iar despre Croația că a fost doar „miorlăială”. Grecia a impresionat cu „super show, personaj, energie multă”, în timp ce Portugalia a adus o „baladă prea moale pentru Eurovision”.

Georgia, deși cu o piesă modernă, a avut „voci prea slabe”, iar Finlanda, aflată pe primul loc în sondaje, a strălucit printr-un „super show”. În contrast, Muntenegru a fost criticat pentru „voce slabă, gălăgie, draci”.

Artistul, despre șansele României în a doua semifinală

Mihai Trăistariu consideră că România are o oportunitate de a se remarca în a doua semifinală, datorită unei combinații de talent vocal și context favorabil.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta țării noastre, va intra în competiție cu o piesă care, deși nu a fost încă testată pe scena internațională, beneficiază de o voce puternică.

„Per total… piesele din semifinala asta nu sunt prea grozave. În felul ăsta cresc șansele pentru România. Solista noastră are voce bună… și asta va ridica piesa!”, a concluzionat Trăistariu, optimist în privința șanselor țării noastre.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
GSP.ro
Raluca, soția fostului internațional din Superliga, revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Raluca, soția fostului internațional din Superliga, revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
TV Mania
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Redactia.ro
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Citește și...
Cât costă o masă de 5 persoane în Thassos în 2026. Suma este mult sub cât plătesc turiștii pe litoralul românesc
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ianca Simion, mărturisiri sincere despre divorțul părinților săi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă”
Motivul pentru care Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Cotroceni
Marian Godină, adevărul despre relația cu Cristian Boureanu la Survivor România 2026: „La televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta”
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ianca Simion, mărturisiri sincere despre divorțul părinților săi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă”
Ianca Simion, mărturisiri sincere despre divorțul părinților săi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă”
Motivul pentru care Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Cotroceni
Motivul pentru care Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Cotroceni
Proiecte speciale
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Avantaje
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Bucurie mare în famila regală britanică! Prințesa tocmai a anunțat că este, din nou, însărcinată, iar o lume întreagă i-a transmis felicitări
Bucurie mare în famila regală britanică! Prințesa tocmai a anunțat că este, din nou, însărcinată, iar o lume întreagă i-a transmis felicitări
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Marian Godină, adevărul despre relația cu Cristian Boureanu la Survivor România 2026: „La televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta”
Marian Godină, adevărul despre relația cu Cristian Boureanu la Survivor România 2026: „La televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta”
Cum arăta Chef Alexandru Sautner la începutul carierei. Ce hobby-uri are celebrul jurat de la „Chefi la cuțite”
Cum arăta Chef Alexandru Sautner la începutul carierei. Ce hobby-uri are celebrul jurat de la „Chefi la cuțite”
Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea, Luca, și cu mama băiatului, Irina
Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea, Luca, și cu mama băiatului, Irina
Medana Oprea, mesaj dureros după ce a participat la priveghiul actorului Ioan Isaiu: „Sentimentul a fost înfiorător”
Medana Oprea, mesaj dureros după ce a participat la priveghiul actorului Ioan Isaiu: „Sentimentul a fost înfiorător”
Observator News
Tatăl copilului găsit după 3 zile, în Sibiu: "Ne-a spus şi mie, şi mamei că ne iubeşte"
Tatăl copilului găsit după 3 zile, în Sibiu: "Ne-a spus şi mie, şi mamei că ne iubeşte"
Libertatea pentru Femei
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Care este problema de sănătate cu care se confruntă Cristina Spătar. Artista a ajuns la urgență: „M-am speriat foarte tare”
Care este problema de sănătate cu care se confruntă Cristina Spătar. Artista a ajuns la urgență: „M-am speriat foarte tare”
Horoscop 14 mai 2026: Alinierea dintre Soare și Mercur favorizează comunicarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscop 14 mai 2026: Alinierea dintre Soare și Mercur favorizează comunicarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Nu mărul a fost fructul interzis: ce aliment interzice cu adevărat Biblia
Nu mărul a fost fructul interzis: ce aliment interzice cu adevărat Biblia
Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap în 2026. Cum îl obții și unde depui cererea
Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap în 2026. Cum îl obții și unde depui cererea
TV Mania
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Nuntă regală la Buftea! Imagini NOI cu Andreea Bălan mireasă și mesajul secret al lui Aurelian Temișan
Nuntă regală la Buftea! Imagini NOI cu Andreea Bălan mireasă și mesajul secret al lui Aurelian Temișan
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Libertatea
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Mii de pensionari români au dispărut din analizele Casei de Pensii în doar patru luni, între ianuarie și aprilie 2026
Mii de pensionari români au dispărut din analizele Casei de Pensii în doar patru luni, între ianuarie și aprilie 2026
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton