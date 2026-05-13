Mihai Trăistariu, critici după prima semifinală Eurovision 2026: „O hărmălaie de genuri muzicale”

Mihai Trăistariu critică pierderea muzicalității la Eurovision 2026, dominat de efecte vizuale și teme întunecate. Artistul apreciază însă energia Moldovei și vede șanse bune pentru România datorită vocii Alexandrei Căpitănescu.

Mihai Trăistariu, critici după prima semifinală Eurovision 2026

Mihai Trăistariu, unul dintre artiștii emblematici ai României la Eurovision, a urmărit cu atenție prima semifinală a ediției din 2026 și a venit cu observații care ridică semne de întrebare despre direcția artistică a concursului.

Deși impresionat de producția vizuală grandioasă și scenografia aniversării a 70 de ani, artistul consideră că muzicalitatea evenimentului începe să fie eclipsată de spectacolul vizual.

„Scena = de senzație, grafica … 12 points. Piesele s-au modernizat mult. Uneori nu reții mai nimic. Dar sunt moderne! Însă… după opinia mea… se pierde muzicalitatea”, a declarat Trăistariu, subliniind că refrenele memorabile, odinioară o marcă a Eurovisionului, sunt acum înlocuite de fragmente muzicale care servesc mai degrabă ritmului și dinamicii decât mesajului emoțional.

Artistul, despre schimbarea stilului muzical

Mihai Trăistariu a remarcat o schimbare evidentă în stilul pieselor de anul acesta, observând o preferință pentru diversitatea genurilor, dar și o lipsă de poezie în versuri.

„Nu mai auzi refrene clare, ci frânturi de versuri, strofe încropite pentru ritm și dinamică. Nu se mai scrie poezie la Eurovision. Noul trend pare să fie o harmalaie de genuri muzicale și o diversitate cât mai mare de artiști”, a explicat el.

Mai mult, artistul și-a exprimat nemulțumirea față de temele vizuale întunecate adoptate de mulți dintre concurenți, care au creat spectacole dramatice dar, în opinia lui, prea apăsătoare.

„Prea mult cântat despre draci, vârcolaci, IAD, purgatoriu… Toți se vor diavoli și se îmbracă în negru!”, a comentat acesta, referindu-se la show-urile elaborate și costumele extravagante care au dominat scena.

Mihai Trăistariu laudă Republica Moldova

În ciuda criticilor generale, Mihai Trăistariu a avut cuvinte de laudă pentru reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, care a demonstrat o evoluție remarcabilă.

„Mult mai bine decât în finala Moldovei. Super energie. S-a ridicat mult momentul lor. Încă o dovadă că un show reușit ridică piesa! Ca dovadă că au crescut mult în sondaje”, a spus artistul, subliniind impactul pozitiv al unui spectacol bine pus la punct.

Pe lângă Moldova, Mihai Trăistariu a analizat și alte prestații din semifinală. Despre Suedia, artistul a spus că i s-a părut „cam șters”, iar despre Croația că a fost doar „miorlăială”. Grecia a impresionat cu „super show, personaj, energie multă”, în timp ce Portugalia a adus o „baladă prea moale pentru Eurovision”.

Georgia, deși cu o piesă modernă, a avut „voci prea slabe”, iar Finlanda, aflată pe primul loc în sondaje, a strălucit printr-un „super show”. În contrast, Muntenegru a fost criticat pentru „voce slabă, gălăgie, draci”.

Artistul, despre șansele României în a doua semifinală

Mihai Trăistariu consideră că România are o oportunitate de a se remarca în a doua semifinală, datorită unei combinații de talent vocal și context favorabil.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta țării noastre, va intra în competiție cu o piesă care, deși nu a fost încă testată pe scena internațională, beneficiază de o voce puternică.

„Per total… piesele din semifinala asta nu sunt prea grozave. În felul ăsta cresc șansele pentru România. Solista noastră are voce bună… și asta va ridica piesa!”, a concluzionat Trăistariu, optimist în privința șanselor țării noastre.

Sursă foto: Facebook

