Câți bani face Mihai Trăistariu în sezonul estival 2026 cu apartamentele închiriate la mare: „Se ocupă tot”

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Mihai Trăistariu și-a asigurat un trai decent când a decis să investească în imobiliare pe litoral și să închirieze apartamentele pe timp de vară. Artistul spune că afacerile îi merg ca pe roate și că anul acesta deja s-a ocupat totul.

Lui Mihai Trăistariu îi merg afacerile din plin

În sezonul estival 2026, Mihai Trăistariu are deja mare succes cu apartamentele pe care le are de închiriat. El a decis în urmă cu câțiva ani să investească banii câștigați din muzică în locuințe la mare, iar în fiecare vară le închiriază turiștilor.

Afacerea lui merge ca pe roate, după cum spune chiar el. Mai mult, el a făcut un bilanț și spune că de când a pornit afacerea, din 2020, a avut constant apartamentele ocupate.

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„Eu o să ies pe plus. Cam 35.000 de euro profit, după ce plătesc impozite, TVA, cărți de muncă și taxe. Față de 2020, când am pornit, atunci fiind primul an, am avut cam 50% din apartamente ocupate. În al doilea an, în 2021, trei sferturi au fost pline, iar în a treia vară au fost arhipline. Deja sunt în a șaptea vară și se ocupă tot! Acum am turiști care sunt cazați, am avut și săptămâna trecută, de la 1 mai încoace tot am. Dacă nu ești harnic, afacerea ta pică. Eu sunt harnic! Concurență va fi tot timpul, mereu vin alții mai buni, mai noi… Trebuie să te actualizezi, să faci multă reclamă ca afacerea să meargă”, a explicat artistul pentru Spynews.

Cât costă un apartament de închiriat la mare

Totuși, spune el, secretul este că nu a scumpit prețurile, ci le-a lăsat la fel ca în anii trecuți.

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Un apartament costă 250 de lei pe noapte în lunile aprilie, mai, iunie și septembrie, iar în iulie și august se mai adaugă 100 de lei pe noapte.

Mai mult, apartamentele sale sunt foarte aproape de plajă.

„N-am scumpit prețurile. Am rămas la aceleași prețuri ca în anii trecuți: 250 de lei în aprilie, mai, iunie și septembrie, iar în iulie și august este 350 de lei pe noapte în Mamaia Nord, în centru, la 30 de secunde de mers pe jos de plajă. Nu găsești mai ieftin! La apartamentul de lux, deși l-am pus la 900 de lei, anul trecut l-am deschis și l-am dat la jumătate, la 450 de lei. Și am zis să rămână și anul acesta aceeași promoție! Este foarte fain, cu vedere la mare, chiar de lux. Este totul nou, se văd apusul, răsăritul, este foarte frumos. Eu zic că nu trebuie mărite prețurile, mai ales acum, cu austeritatea asta. Rămân cu prețuri fixe, la fel ca până acum, ca să-mi păstrez clienții și să nu plece în alte părți. Asta este și rețeta ca să reușești azi, când există concurență: să-ți păstrezi clienții pe care îi ai”, a spus Mihai Trăistariu pentru sursa citată.

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