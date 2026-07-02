Cum arată apartamentul Andreei Tonciu. Vedeta a investit 10.000 de euro doar în mobilierul din dormitor

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Andreea Tonciu locuiește într-un apartament de 110 mp, amenajat cu ajutorul unui arhitect. Dormitorul de 18 mp impresionează prin mobilierul de lux, în care vedeta a investit nu mai puțin de 10.000 de euro.

Cum arată apartamentul Andreei Tonciu

Andreea Tonciu trăiește visul oricărei femei: un apartament elegant, decorat cu stil și rafinament, unde luxul și confortul sunt la ele acasă. Vedeta a oferit recent fanilor un tur al locuinței sale de 110 metri pătrați, dezvăluind detalii despre transformările spectaculoase realizate cu ajutorul unui arhitect renumit.

Apartamentul, cumpărat inițial complet mobilat și utilat, a fost transformat total pentru a corespunde gusturilor sale.

„Am avut un arhitect foarte bun și, crede-mă, că la această nebunie s-a lucrat aproape o lună de zile. Mulți bani, dar nu o să zic suma. Nu vreau să zic suma. Sunt foarte sinceră! Acest apartament l-am cumpărat complet mobilat, utilat, dar eu fiind o femeie cu nebuniile mele, am aruncat tot din el, de la parchet, wc-uri, electrice, tot, pereți, am schimbat totul. Am turnat șapă din nou. Să iei de la zero un apartament de 110 metri pătrați”, a declarat Andreea într-un videoclip pe TikTok.

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Andreea Tonciu a investit 10.000 de euro în mobilierul din dormitor

Dormitorul, cu o suprafață de 18 metri pătrați, este una dintre cele mai spectaculoase încăperi ale apartamentului. Potrivit echipei de design, mobilierul realizat special pentru acest spațiu a costat aproximativ 10.000 de euro, un preț justificat prin materialele și finisajele premium utilizate.

„Aproximativ 10.000 – 11.000 de euro fără muncitori, doar mobilier”, au declarat designerii, potrivit Viva.ro.

Dincolo de decorul impresionant, Andreea Tonciu trăiește o viață confortabilă, susținută financiar de proiecte personale și afacerile soțului său, Daniel Niculescu, active în domeniul imobiliar.

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„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult. (…) Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană”, a declarat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu apartamentul Andreei Tonciu

Sursă foto: TikTok, Instagram

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