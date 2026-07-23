Irinel Columbeanu, răsfățat la azilul din Ghermănești. Ce primește fostul milionar de la directorul căminului: „Văd cât de mult se bucură”

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După ce a pierdut o avere de milioane de euro, Irinel Columbeanu trăiește de trei ani într-un cămin de bătrâni din Ghermănești. Fostul milionar duce dorul meselor luxoase, astfel că îl roagă pe patronul azilului să îi mai facă, din când în când, câte o poftă.

Irinel Columbeanu, cerințe aparte la azilul din Ghermănești

Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, își trăiește acum viața într-un cămin de bătrâni din Ghermănești, unde locuiește de aproape trei ani. Adaptarea la noul stil de viață nu a fost ușoară, iar nostalgia vremurilor în care avea o avere impresionantă și gusta preparate sofisticate din restaurante încă îl urmărește.

Ion Cassian, directorul căminului, a dezvăluit că Irinel Columbeanu apreciază mesele pregătite pentru rezidenți, însă nu renunță la dorința de a se răsfăța cu preparate speciale.

„La noi, la cămin, are mese îmbelșugate, cu ciorbițe, tocănițe, fripturi, desert, dar el încă duce dorul vremurilor când avea bani și ieșea la restaurant, ca să se ospăteze. Când vin la București, cu treabă, mă roagă să îi cumpăr tot felul de bunătăți scumpe, inclusiv mâncare asiatică, preferata lui. Noi, la azil, nu gătim așa ceva. Îi cumpăr, din banii mei, nu este o problemă, văd cât de mult se bucură când primește pachetul”, a spus Cassian pentru Click.

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Cine îl sprijină financiar pe fostul milionar

Irinel Columbeanu se confruntă cu dificultăți financiare serioase. Deși primește o pensie de aproximativ 2.000 de lei, o parte din sumă este reținută pentru achitarea unor datorii mai vechi către bănci. În comparație, costurile lunare ale cazării la cămin depășesc 4.500 de lei.

„Irinel are o pensie de vreo 2.000 de lei, din care băncile încă îi opresc rate, pentru datoriile lui mai vechi. La noi, prețul cazării este de peste 4.500 de lei, așa că nu poate acoperi lunar întreaga sumă, deci mai are ceva restanțe și aici. Irinuca, fata lui, l-a mai ajutat cu bani, în 2025, când a venit din America, însă ea e studentă, încă nu are un salariu”, a explicat Ion Cassian.

În ciuda dificultăților, fostul milionar beneficiază de sprijin din partea unor persoane apropiate. Membrii bisericii în care a fost botezat în 2025 îl vizitează și îi aduc pachete.

„Îl mai vizitează frații lui de la biserica unde a primit botezul, anul trecut. Ei i-au mai dat niște bani și i-au mai adus pachete. Ar putea ca cei care îl caută, din televiziuni, pentru interviuri, să-l mai susțină financiar, este într-o situație grea. Când era milionar nu era cazul, dar acum ar putea ca televiziunile să îi mai dea niște bani, cât de puțin acolo, căci are o pensie mică”, a mai spus directorul azilului.

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Irinel Columbeanu și-a făcut un prieten la azil

Adaptarea lui Irinel Columbeanu la viața de la cămin a trecut printr-o transformare semnificativă. De la o stare de izolare, el a reușit să își facă un prieten printre ceilalți rezidenți.

„La început, când a venit la noi, Irinel era trist, nu prea interacționa cu cei de aici. Dar, în ultima vreme, văd că a legat o frumoasă prietenie cu un alt pensionar, un om foarte deștept și citit. Au ce povesti, ies adesea în grădină și dezbat pe diverse teme. De când îl cunoaște pe acest domn, Irinel este mai sociabil, mai vesel”, a spus directorul.

În ciuda accidentelor vasculare cerebrale suferite în trecut, Irinel Columbeanu pare să își mențină echilibrul fizic și emoțional.

„Irinel a trecut prin 3 AVC-uri, urmare a necazurilor financiare. Nu e ușor să pierzi o avere de milioane de euro, plus vila din Izvorani, și să te muți la un cămin de bătrâni. Acum pare că s-a mai obișnuit cu ideea că nu are bani. Starea lui de sănătate este bună, dat fiind istoricul medical”, a concluzionat Ion Cassian.

Sursă foto: Captură video, Facebook

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