Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Rețeaua ilegală de azile din Bihor, condusă de Viorel Pașca, a fost destructurată după 6 ani de activitate. DIICOT a descoperit 401 decese și un prejudiciu de peste 13 milioane de lei.

Rețeaua azilelor ilegale din Bihor, destructurată

Potrivit DIICOT, Viorel Pașca, un bihorean de 55 de ani, a coordonat o grupare infracțională organizată, activă din 2020 până în iunie 2026. Acuzațiile sunt grave: exploatarea a sute de persoane cu dizabilități psihice și afecțiuni severe, toate găzduite în condiții improprii, fără autorizație.

Potrivit Libertatea, victimele au fost aduse în azilele din Dumbrava, Tinca și Incești de instituții precum spitale și primării, incapabile să le ofere îngrijirea necesară.

Viorel Pașca a recunoscut, într-o declarație pentru Agerpres, că găzduia 380 de persoane provenite din întreaga țară: „Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită. Și atunci îi trimit la Dumbrava, cu ambulanța sau cu mașina poliției”.

„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a mai spus Viorel Pașca.

Citește și: Diana Șoșoacă îl reclamă pe Nicușor Dan la Patriarhie. Europarlamentara critică faptul că președintele nu este însurat cu Mirabela Grădinaru

Citește și: Alertă alimentară: Produs iubit de români, retras de urgență din magazinele Lidl, Kaufland și Metro din cauza unui risc major pentru consumatori

Exploatarea ascunsă sub aparența filantropiei

Gruparea opera sub acoperirea unei asociații umanitare, Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă. Sub pretextul oferirii de servicii sociale, membrii grupării ar fi înșelat donatori și instituții, colectând bani din sponsorizări, pensii și indemnizații de handicap. Mai mult, anchetatorii au descoperit că ajutoarele de înmormântare ale victimelor decedate erau încasate de grupare.

Investigațiile DIICOT au scos la iveală un detaliu macabru: 401 persoane au murit în spațiile administrate de rețea și au fost îngropate pe un teren lângă un cimitir greco-catolic. În aceste locații, îngrijirea medicală lipsea aproape complet, iar personalul era insuficient și necalificat, ceea ce a accentuat starea de dependență și vulnerabilitate a victimelor.

Citește și: Traian Băsescu, previziune sumbră pentru guvernul României: „Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier, Bolojan vrea să rămână premier interimar, Dan vrea ca partidele să-i facă treaba”

Citește și: Călin Georgescu, renegat de Realitatea Plus. Fostul candidat la președinție, scandal de proporții cu Anca Alexandrescu

Ministerul Muncii a activat o celulă de criză

Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea celor 380 de persoane aflate încă în azilele groazei din Bihor.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar, a declarat că autoritățile județene vor asigura protecția și îngrijirea necesară. Totodată, Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a mobilizat echipe medicale pentru a interveni în sprijinul victimelor.

„Precizăm că Viorel Pașca nu are acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru activitățile desfășurate”, a subliniat Ministerul Muncii.

Prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei (aproximativ 2,5 milioane de euro), iar ancheta continuă pentru a stabili toate implicațiile acestui caz.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News