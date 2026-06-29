Traian Băsescu, previziune sumbră pentru guvernul României: „Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier, Bolojan vrea să rămână premier interimar, Dan vrea ca partidele să-i facă treaba”

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România traversează o criză politică complicată, iar fostul președinte Traian Băsescu a realizat o analiză tranșantă a situației. Într-o postare pe Facebook, acesta a descris jocurile politice din spatele blocajului guvernamental, punând degetul pe rană.

Traian Băsescu, despre criză politică din România

Blocajul politic a început pe 20 aprilie 2026, când PSD a retras sprijinul pentru premierul PNL, Ilie Bolojan. La scurt timp, miniștrii PSD și-au depus demisiile, lăsând România fără un guvern funcțional. Pe 5 mai, o moțiune de cenzură a înlăturat oficial guvernul condus de Bolojan, însă acesta continuă să ocupe funcția de premier interimar.

Deși președintele Nicușor Dan a promis că va rezolva situația „într-un termen rezonabil”, România se află, după aproape două luni, într-un impas guvernamental. Partidele politice nu au reușit să cadă de acord asupra unui nou premier, ceea ce a dus la o serie de consultări repetate, fără rezultat.

Traian Băsescu a detaliat motivele blocajului, criticând liderii politici pentru lipsa de acțiune. Conform acestuia, Sorin Grindeanu, liderul PSD, evită să devină premier deoarece ar trebui să „repare dezastrul lăsat de Marcel Ciolacu, să salveze PNRR și să corecteze angajamentele dubioase din SAFE”. În schimb, Ilie Bolojan, liderul PNL, refuză să părăsească Palatul Victoria, dorind să rămână în funcția de premier interimar „pe termen nelimitat”, spune fostul președinte.

„Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE; Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit “ordin constitutional de evacuarte” din Palatul Victoria, el vrea la Palat; Dan nu vrea anticipate dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

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Parlamentarii se pregătesc să intre în concediu

Cu vacanța parlamentară programată să înceapă pe 1 iulie, senatorii și deputații par mai degrabă interesați de relaxare decât de rezolvarea crizei politice. Băsescu a subliniat această apatie.

„Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea. Doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!”, a conchis Traian Băsescu.

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În acest context, partidele au propus noi variante de premier: PSD l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR au avansat numele lui Siegfried Mureșan. Consultările de la Cotroceni din 26 iunie nu au dus însă la niciun rezultat, prelungind incertitudinea.

Nicușor Dan vs. PNL: Un conflict deschis

Nicușor Dan a acuzat PNL, și implicit pe Ilie Bolojan, că blochează formarea unui guvern funcțional prin promisiuni neconcretizate.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. PNL și-a schimbat poziția”, a declarat președintele.

Replica nu a întârziat să vină. Siegfried Mureșan, reprezentant al PNL, a respins acuzațiile: „PNL nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă”.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, a adăugat: „Dacă preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți în încrederea publică”.

Deși demis oficial pe 5 mai, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar până la toamnă, când începe o nouă sesiune parlamentară, pe 1 septembrie.

Sursă foto: Hepta

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