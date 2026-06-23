Guvernul lui Adrian Veștea a picat în Parlament. Ilie Bolojan vrea guvern minoritar: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”

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Guvernul condus de Adrian Veștea a picat la votul din Parlament, acesta obținând 189 de voturi din cele 233 de care avea nevoie pentru a trece. Imediat după votul din Parlament, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD își va asuma guvernarea care președintele Nicușor Dan le-o va cere, în timp ce Ilie Bolojan spune că își dorește un guvern minoritar PNL.

Guvernul lui Adrian Veștea a picat în Parlament

Adrian Veștea nu va fi premierul României. Așa au decis parlamentarii, care au decis să nu îi ofere acestuia votul de încredere. Astfel, România rămâne în continuare cu un Executiv interimar.

La scurt timp după vot, Veștea și-a recunoscut înfrângerea, printr-o postare pe Facebook.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi. 47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a scris Adrian Veștea în mediul online.

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Ilie Bolojan, primul mesaj după votul din Parlament

Marți dimineață, Ilie Bolojan a transmis un mesaj pe Facebook, susținând că este pregătit pentru a conduce un guvern minoritar, după ce Executivul a fost demis în urmă cu o lună și jumătate, iar conducătorii nu au reușit să ajungă la un consens.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista. Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, a scris premierul demis prin moțiune de cenzură.

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Ce urmează după căderea Guvernului lui Adrian Veștea

După ce Guvernul lui Adrian Veștea a picat în Parlament, președintele Nicușor Dan trebuie să cheme din nou partidele la consultări pentru a desemna un nou prim-ministru.

După desemnare, candidatul pentru funcția de premier are 10 zile la dispoziție ca să vină în Parlament cu lista miniștrilor și cu programul de guvernare. Apoi cere votul de încredere. Dacă primește voturile necesare, noul guvern își începe mandatul. Dacă nu, președintele va dizolva Parlamentul și vom avea alegeri anticipate.

Sursă foto: Hepta

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