Ilie Bolojan, despre motivul pentru care Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea să formeze Guvernul: „Veriga slabă”

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Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit despre alegerea lui Nicușor privind învestirea lui Adrian Veștea pentru a forma noul Executiv. Liberalul spune că Nicușor Dan a vizat punctul vulnerabil al partidului, dar a respins ideea unei rupturi între liberali și leul statului. Conform lui Bolojan, nominalizarea lui Veștea fără discuții în cadrul partidului a general nemulțumiri, dar relația cu Palatul Cotroceni este „funcțională”.

Ilie Bolojan, reacție după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea să formeze un Guvern

Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze un nou Guvern, însă liberalii nu au fost consultați cu privire la acest aspect. Ilie Bolojan a spus că alegerea făcută de șeful statului a vizat punctul vulnerabil al partidului, dar a spus că nu există o ruptură între liberali și Nicușor Dan.

Liderul PNL a spus că alegerea făcută de Nicușor Dan a vizat exact punctul vulnerabil din intretiorul PNL.

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El a fost întrebat de ce l-ar fi preferat pe Veștea în detrimentul altor lideri liberali, precum Cătălin Predoiu, însă Bolojan nu a oferit un răspuns direct, ci s-a rezumat la a spune că a fost vizată „veriga slabă” din interiorul partidului.

„Întrebați-l pe domnul președinte. Dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă (…) Ca să spargi ceva, trebuie să identifici locul cel mai vulnerabil. Din păcate, asta este situația”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Ce spune despre relația cu Nicușor Dan

Premierul interimar a spus că nu există neînțelegeri cu președintele Nicușor Dan și susține că relația instituțională dintre Guvern și Administrația Prezidențială a funcționat normal.

Întrebat despre raporturile cu șeful statului, Bolojan a explicat că a existat și o colaborare corectă pe teme importante precum politica externă, relația cu Comisia Europeană și domeniul apărării.

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„Nu am spus că președintele României ne-a atacat. Am spus că numirea unui prim-vicepreședinte a fost un gest care nu a respectat regulile de fair-play politic și a creat tensiuni în PNL”, a precizat Ilie Bolojan.

El a mai spus că, în ciuda divergențelor apărute în plan politic, colaborarea dintre instituții este funcțională și se concentrează pe interesele României, fără blocaje în procesul de guvernare.

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